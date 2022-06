Attilio Matarazzo nuovo Direttore Generale del Perugia Calcio (Serie B)

Presentato ufficialmente il nuovo Direttore Generale del Perugia calcio (attualmente in Serie B). E’ Attilio Matarazzo, ex responsabile organizzativo del Benevento calcio e successivamente, per molti anno, direttore marketing della Lega B. Massimiliano Santopadre ha voluto dare un segno netto di cambiamento rispetto al passato, puntando su un manager con grande esperienza d’impresa (anche nel mondo del calcio). Sostituirà l’ex calciatore e dirigente sportivo Gianluca Comotto, che nell’ultimo biennio ha riportato il “Grifo” in B e, in quest’ultima stagion,e ha centrato anche l’ingresso nei playoff (gli umbri sono usciti subito al primo turno con il Brescia).

«Ho assistito quest’anno a molte partite del Perugia, una stagione esaltante. Credo che questo sia stato possibile grazie ad una struttura importante – ha esordito Attilio Matarazzo -. Ormai la società di calcio è un’azienda a tutti gli effetti, con una macchina organizzativa che va gestita bene. Cercheremo poi di trovare nuove strategie per il futuro. Sono contentissimo di questa nuova esperienza e ringrazio il presidente Santopadre (nella foto sotto, nda) per questa bella opportunità».

Nella giornata di ieri Matarazzo ha ricevuto un premio, in rappresentanza del Perugia Calcio, durante il Gran Galà del calcio umbro 2022 (evento organizzato quest’anno ad Assisi dal binomio Massimo Boccucci-Antonio Palazzetti, rispettivamente noto giornalista sportivo e manager d’impresa).