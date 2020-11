Da domani al via “RunTV”, canale tematico dedicato al mondo della corsa

Da venerdì il running avrà una nuova “vetrina”: nasce “RunTV”, la prima trasmissione interamente dedicata alla corsa e alle sue declinazioni, con cadenza quindicinale. Interviste, approfondimenti, presentazioni delle principali gare di maratona e mezza maratona, e non solo, inserite nei calendari nazionale e internazionale. Uno sguardo ai trailer degli organizzatori e una puntata sui percorsi, ascoltando dai protagonisti le difficoltà e i punti di forza in ciascun tracciato cittadino.

Ci sarà spazio per gli addetti ai lavori, dagli organizzatori, ai medici sportivi, fino agli atleti di punta, con un occhio più che benevolo per i tanti “tapascioni”, il popolo dei runner, che hanno trasformato un fenomeno per agonisti in una positiva “ondata” collettiva.

RunTV nasce per essere un progetto condiviso con gli amanti della corsa, a prescindere dalle loro tabelle di allenamento e dai loro record personali: correre è salutare, naturale, per tutti.

RunTv è una produzione Runcard per il web, avrà cadenza settimanale, sarà condotta da Max Licari, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, con la collaborazione di Nova Sport. RunTV è disponibile da venerdì sulla piattaforma Runcard, app e sito.