Cygames si conferma, per altre 2 stagioni, back sponsor della maglia della Juventus

In attesa del nuovo main sponsor di maglia (i bianconeri sarebbero pronti prima dell’inizio della stagione con un marchio internazionale in area 20-25 milioni di euro annui) rinnova la partnership fra Juventus e Cygames (iniziata nel 2017) per altre 2 stagioni sportive. L’azienda giapponese (in una foto di archivio in primo piano), leader nel settore dei videogiochi e tra i player più importanti nel settore dell’entertainment, diventerà, con 8 stagioni, il secondo brand-sponsor più longevo sulla maglia bianconera. Il logo di Cygames, primo back partner nella storia della Juventus, comparirà dunque anche per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 sul retro delle divise della prima squadra maschile.