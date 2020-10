WORLD PADEL TOUR: CUPRA FORMENTOR NUOVA VETTURA UFFICIALE DEL CIRCUITO

(di Marco Casalone) – SEAT), in occasione dell’Estrella Damm Master svoltosi a Barcellona dal 10 al 18 ottobre, hanno ufficializzato un nuovo importante passo nella loro alleanza strategica, siglata lo scorso anno e che ha reso la casa automobilistica premium sponsor di tutte le competizioni WPT fino al 2021. World Padel Tour (WPT , il circuito professionistico dello sport di derivazione tennistica) e Cupra (azienda spagnola produttrice di automobili ad alte prestazioni di proprietà del marchio), in occasione dell’svoltosi a Barcellona dal 10 al 18 ottobre, hanno ufficializzato un nuovo importante passo nella loro alleanza strategica, siglata lo scorso anno e che ha reso la casa automobilisticadi tutte le competizioni WPT fino al 2021.

La Formentor, nuovo SUV Cupra e primo modello non derivato da autovetture della casa madre, è infatti diventata official car del circuito e, in base all’accordo, verrà esposta nel corso di ogni torneo e potrà godere, in qualità di ambassadors, del supporto di alcuni tra i più forti giocatori di padel del mondo come Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Alejandro Galán, Alejandra Salazar e Ariana Sánchez.

“La Formentor rappresenta la vera essenza di Cupra, un brand giovane ed in forte crescita, che si identifica con il padel e la sua storia di successo: vogliamo cercare di raddoppiare i nostri volumi di vendita ed entrare in nuovi mercati internazionali e siamo certi che il World Padel Tour sia il partner ideale per il nostro percorso di espansione” ha dichiarato il direttore per lo sviluppo e gli affari di Cupra Antonino Labate, che ha presenziato alla cerimonia di presentazione tenutasi tenuta al Palau Sant Jordi di Barcellona (sede designata per i match dell’Estrella Damm Master), insieme al presidente del WPT Ramón Agenjo.

Una collaborazione che certifica il momento di forte espansione, sia mediatica che economica, che sta vivendo il World Padel Tour: non a caso, è stata recentemente ufficializzata anche l’importante partnership con Mondo (azienda italiana specializzata nella produzione di superfici sportive) che, a partire dalla prossima stagione agonistica e fino al 2023, fornirà in esclusiva un nuovo ed innovativo tappeto erboso, frutto della combinazione di fibre e monofili testurizzati, ridenominato Supercourt XN.