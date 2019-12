Crescere Insieme (II edizione): marketing day nel segno dell’Ascoli calcio

Oggi pomeriggio alle ore 18:30, nella struttura dell’Hotel Villa Picena di Colli del Tronto, si svolgerà la 2a edizione di “Crescere Insieme“, il progetto ideato dall’Ascoli calcio (club di Serie B) per promuovere le aziende partner del club, per valorizzare il territorio marchigiano e le proprie eccellenze e per favorire un’intensa rete di interscambio fra aziende.

Dopo la 1a edizione introduttiva dello scorso 15 novembre, si tornerà a parlare del “progetto” voluto da dal patron Massimo Pulcinelli, approfondendo il tema dell’imprenditoria giovanile e dell’importanza del digital marketing per un’impresa moderna.

Ad aprire la serata, condotta dal giornalista Marco Amabili, sarà proprio Pulcinelli. Atteso l’intervento di Andrea Di Maso (nella foto in primo piano a destra del patron Pulcinelli) founder e Ceo di Fragola Company, già dirigente in comitati organizzatori di importanti eventi internazionali, tra cui la finale di Champions League del 2009 e fondatore di Segnalet Italia S.p.A, oltre ad essere stato partner del CONI per 15 anni consecutivi. Di Maso è un imprenditore capitolino ed esperto di marketing sportivo.

Seguiranno gli interventi di:

– Carlo Neri, Presidente dell’Ascoli Calcio;

– Roberto Alesiani, CEO Yuma Comunicazione;

– Elisa Scendoni, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria

– Massimiliano Bachetti, ex Presidente Gruppo Giovani Imprenditori e titolare Bachetti Food – Specialità dei Piceni;

– Giuseppe Di Stefano, responsabile ufficio acquisti del Maglificio Gran Sasso;

– Marco Gatti, Titolare e Amministratore Customizing srl;

– Giorgio Asquini, Amministratore Unico Sani Corporate, (Diasu Health Technologies), Presidente sanità Lazio Confapi;

– Piero Galasso, Direttore Scientifico Sani Corporate.

Alle ore 20:00 raggiungeranno l’hotel i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico, oltre ai i giovani della Primavera bianconera.