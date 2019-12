AS Roma per l’ambiente: eCooltra è il nuovo sponsor tecnico

(di Gregorio Scaglioli) – A.S. Roma ha firmato un contratto di sponsorizzazione con il servizio di scooter sharing eCooltra che diventerà sponsor tecnico della squadra giallorossa. L’accordo è stato inaugurato in occasione della partita casalinga contro la SPAL del 15 dicembre, ha una durata di 2 anni e prevede l’offerta di codici promozionali ai tifosi giallorossi che potranno usufruire del servizio di scooter sharing nei giorni delle partite della squadra allo stadio Olimpico, oltre a promozioni e concorsi per sensibilizzare il pubblico al rispetto per l’ambiente.

eCooltra è una delle maggiori aziende europee di scooter sharing, possiede una flotta di più di 5mila mezzi elettrici ed è presente in città come Barcellona, Valencia, Madrid, Milano, Roma e Lisbona.