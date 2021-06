MILANO SAN SIRO JUMPING CUP 2021: SKY SPORT OFFICIAL BROADCASTER DELL’EVENTO

La– nella tre giorni di evento in programma dal 9 all’11 luglio nello Stadio del Cavallo, l’– godrà di un partner di eccezione come

Sky Sport sarà infatti Official Broadcaster dell’evento che porterà per la prima volta la grande equitazione a Milano, grazie a una collaborazione che prevede la diretta integrale su Sky Sport dei Gran Premi di sabato 10 e domenica 11 Luglio a partire dalle ore 17, impreziosita dalla presenza di un giornalista e commentatore; la diretta live quotidiana con numerosi ospiti e tante curiosità e la presenza fissa di un inviato a bordo pista per un commento alle gare di Salto Ostacoli.

Sky Sport, inoltre, darà la massima visibilità all’evento all’interno dei propri canali digitali, le piattaforme social Instagram e Twitter ed il proprio sito www.sport.sky.it con articoli e video dedicati.

L’evento si inquadra nell’ottica di un rinnovato e, se possibile, ancor più profondo impegno verso la città di Milano. Ed è in quest’ottica che Snaitech, proprietaria dell’impianto ippico, rilancia contribuendo alla già ricca agenda sportiva milanese con uno show di Salto Ostacoli di livello internazionale.