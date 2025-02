Marcheschi (FdI): in arrivo 4 mln di euro per rifinanziare il FPF.

“Ringrazio il ministro Andrea Abodi (ministro per lo Sport e i Giovani, nda), che ha dato un segnale importante, impegnandosi per reperire i 4 milioni di euro necessari per rifinanziare il fondo professionismo femminile tra le risorse destinate allo sport. Un impegno concreto verso tutto il mondo del professionismo femminile che dà prova anche di grande fiducia di rilancio nel settore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia (FdI), Paolo Marcheschi (nella foto in primo piano), promotore dell’emendamento nel decreto Milleproroghe e relatore dell’Atto assegnato sulla riforma del calcio in Commissione Sport del Senato, a margine dell’incontro con le società di Serie A Femminile per fare il punto sul percorso intrapreso dalla FIGC dal 2022 e sui prossimi step di crescita e sostenibilità del movimento. ‘Contrariamente a quanto hanno fatto intendere altri – prosegue – il rifinanziamento del fondo per il professionismo negli sport femminili non era scontato. Il governo Meloni non è abituato a elargire ‘mance’ o contentini, ma investe e sostiene laddove ci siano grandi opportunita’ di sviluppo e grandi potenzialità…Consapevoli dei sacrifici che ancora oggi le societa’ professionistiche devono sostenere, il messaggio che è stato dato agli addetti ai lavori è che siamo convinti che i club e la federazione sapranno cogliere le grandi opportunità di sviluppo che il settore ha, e che sapranno presto affrancarsi dall’aiuto di risorse pubbliche ancora necessarie per lo start up. Mercoledì prossimo – ha poi concluso – approveremo la risoluzione sulla riforma del calcio nella commissione Sport del Senato e il rilancio del calcio femminile è un tema condiviso da tutte le forze politiche”.