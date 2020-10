Cortesi (VeniceMarathon): Siamo anche la prima corsa al mondo, dopo la maratona di New York, ad aver realizzato un villaggio virtuale…

“Ad oggi siamo a più di 3mila iscritti, provenienti da tutto il mondo. In totale da 42 paesi diversi, incluso il territorio autonomo di Hong Kong…in una fase di emergenza come quella che stiamo vivendo si tratta di un risultato eccezionale”. Con queste parole Lorenzo Cortesi, Direttore Generale della Hoka One One Venicemarathon commenta la “Special Edition” di quest’anno. Una settimana di eventi partita ieri e che culminerà nella corsa “virtuale” del prossimo 1° novembre.

Si potrà correre virtualmente, scaricando due specifiche app: Runbull e CVRace*.

Nel rispetto delle norme di contrasto della pandemia, infatti, soltanto tre atleti correranno dal vivo la gara. Nello specifico l’ultramaratoneta azzurra Eleonora Corradini, il portacolori del Venicemarathon Team Gabriele Gallo e il campione paralimpico Pier Alberto Buccoliero del team di Alex Zanardi Obiettivo3 saranno i protagonisti della Hoka One One Venicemarathon One For All. Correranno da Stra a Venezia in rappresentanza di tutti coloro che avrebbero voluto correre anche quest’anno la Venicemarathon.

Tornando ai temi del marketing, le 20 aziende partner di questa “Special Edition” hanno scelto di aderirvi, perché hanno intuito gli elementi innovativi del progetto di running. Gli sponsor l’hanno visto come un format di comunicazione in grado di coinvolgere la community dei runner e l’intero territorio di Venezia.

“Live e digital sono perfettamente integrati tra loro”, spiega Cortesi. “Siamo anche la prima corsa al mondo, dopo la maratona di New York, ad aver realizzato un villaggio virtuale, dove è possibile anche scaricare il pettorale direttamente dal sito ufficiale. E’ un esperimento mai tentato prima nel settore.

Anche gli sponsor hanno scommesso su questa idea. Chiaramente alcuni sono legati a noi per ragioni di natura territoriale, altri hanno scelto la dimensione nazionale/internazionale dell’evento a partire da Hoka One One, nostro title sponsor e partner tecnico (nata a Goleta in California, in Italia ha la sua sede a Firenze, nda). La nostra attenzione è già alla prossima edizione. La Venicemarathon si disputa sempre la 4a domenica di ottobre e, nel 2021, sono sicuro che torneremo a correre dal vivo. Abitualmente possiamo contare su 8mila runner per i 42km e 6mila per i 10km…In generale, ogni anno, generiamo, sul territorio, tra diretta e indiretta, un valore economico superiore ai 10 milioni di euro. Un risultato che emerge da un’indagine che abbiamo iniziato nel lontano 2002, grazie alla collaborazione con la StageUp di Bologna”.

Il mondo del running sta crescendo. Se è vero che le aziende sono fortemente interessate ad un contenitore economico-sportivo come la Venicemarathon, all’estero sono le aziende che “corrono” dagli organizzatori per legarsi alle più importanti manifestazioni podistiche. Quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus, 20 realtà aziendali hanno scelto la Venicemarathon: Hoka One One (sponsor tecnico e title); Garmin (timekeeper), Alì (main sponsor); Bmw (official car); Pro Action (sport nutrizione partner), 1/6H Sport (official shop), Dairlab (safety partner); TDS (tecnologica partner), Coldiretti Venezia, Bavaria, Nuncas, Méthode, APV Investimenti, Virgin Active, Acqua San Benedetto (official sponsor), PMG Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre e Sporteconomy.it (agenzia che edita questo portale), nel ruolo di media partner.

* Venicemarathon con la collaborazione di Runbull ed il supporto di TDS consentirà ai possessori di un dispositivo Garmin di correre la Venicemarathon 42K o 10K solamente con il proprio device e non dover caricare la propria prestazione nell’app.

Sarà sufficiente scaricare gratuitamente l’App Runbull, abbinare il Garmin all’App, iscriverti alle VM10KM VM42KM e correre per 10 o 42,195 km.

Nell’App RunBull sarà resa disponibile la visibilità dei percorsi ed una classifica normalizzata che consentirà la confrontabilità delle prestazioni realizzate in condizioni climatiche e altimetria diverse grazie all’innovativo algoritmo RunBull. Mentre nel sito www.venicemarathon.it sarà pubblicato il tempo finale insieme a quello di tutti gli altri partecipanti.

* Potrà essere utilizzata una seconda app (CVRace). E’ uno strumento di tracciamento GPS che permette di rilevare tutti i dati della tua gara e di trasmetterli online per il confronto live con i tuoi avversari.

Mentre si corre, CVRace fornisce diverse informazioni: Il tempo di gara – La distanza percorsa – La distanza che manca al traguardo – La velocità a cui si sta correndo – Gli split chilometrici.