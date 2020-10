Lo Stevenage F.C. è la squadra più popolare di FIFA20. Grazie a Burger King e all’intuizione/creatività marketing

(di Daniele Caroleo) – Una curiosa operazione di marketing realizzata da Burger King, catena internazionale di ristorazione fast food, ha reso popolare, in tutto il mondo, lo Stevenage F.C., realtà iscritta alla 4a divisione inglese (gioca nel territorio dell’Hertfordshire – all’interno dello stadio di Broadhall Way). Di fatto, è diventato il team più utilizzato nella modalità “carriera” di FIFA20, il celebre videogioco dedicato al calcio sviluppato da EA Sports.



LA PARTNERSHIP – L’11 giugno del 2019 con un post apparso sui canali social della squadra, è stata ufficializzata la main sponsorhip tra Burger King e lo Stevenage. L’accordo prevedeva l’esposizione del marchio Burger King al centro della maglia di gioco. Il tutto poi è stato realizzato graficamente per richiamare questa sponsorizzazione: la prima maglia, bianca con piccole strisce rosse, infatti, ricordava le tovagliette utilizzate per coprire i vassoi di Burger King; la seconda, invece, nera con macchie gialle e rosse, evidenziava le salse utilizzate nel famoso fast food.



LA STEVENAGE CHALLENGE – Successivamente, in contemporanea con l’uscita di FIFA20, i videogiocatori di tutto il mondo sono stati sfidati a rendere il piccolo club, iscritto alla English Football League Two, la più forte e ricca squadra a livello mondiale. Seppur solo virtualmente e utilizzando la modalità “carriera” del videogioco, che consente di gestire, interamente, un qualsiasi club, a livello sportivo e dirigenziale, riuscendo cosi a portarlo ai vertici del calcio.

In questo contesto si colloca la “Stevenage Challenge”, che comprendeva una serie di sfide, diverse a seconda del paese di provenienza, che dovevano essere completate, nel gioco, alla guida dello Stevenage F.C., e successivamente condivise online, tramite Twitter, Facebook o Instagram, con l’apposito hastag #StevenageChallenge.

In questo modo i players di FIFA20 avrebbero ottenuto “buoni sconto” da utilizzare presso gli stessi Burger King. Al termine della campagna sono stati conteggiati oltre 25mila video con le reti segnate dai calciatori più disparati che hanno indossato, virtualmente, la maglia dello Stevenage, mentre il club ha registrato il primo sold out della sua giovane storia (è stato fondato solo nel 1976) per quanto riguarda la vendita delle proprie maglie da gara, al prezzo di 42,99 sterline l’una (circa 47 euro), attraverso lo store online ufficiale.



INVESTIMENTI E RICONOSCIMENTI – L’investimento per dare il via a questa speciale campagna di marketing, oltre che per la sponsorizzazione dello Stevenage F.C. (da parte di Burger King), si aggira attorno alle 50mila sterline ( circa 55mila euro ).