Alfa Romeo nuovo partner di Jannik Sinner: sarà il testimonial di “Stelvio” e “Giulia”

(di Matteo Dionisi) – Rapidità e accelerazione. Due fattori che hanno in comune il tennista italiano Jannik Sinner – vicino ai top 40 in classifica Atp – e il brand Alfa Romeo. Il 19enne altoatesino e la storica casa automobilistica del “biscione”, fondata oltre un secolo fa e di proprietà del gruppo FCA, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione. “Una combinazione di talento e passione”, così è stato definito l’accordo da parte dell’azienda in una nota aziendale.

Il tennista azzurro sarà il volto di una campagna per il lancio di “Giulia” e “Stelvio”, due modelli del marchio Alfa Romeo, in allestimento sprint. Si allunga così la già lista lunga di aziende di prestigio che hanno il loro nome legato a Sinner: tra queste Nike, Head, Rolex, Lavazza e Technogym. Questo nuovo binomio dimostra il grande interesse che c’è nei confronti del teenager di San Candido, determinato a raggiungere grandi obiettivi.

È il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP (ha raggiunto la posizione nº 43 lo scorso 23 ottobre 2020). Nelle prove del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros nel 2020, più giovane tennista italiano di sempre a essersi spinto così avanti in un Major. Vincitore di tre titoli Challenger e due ITF, è il tennista più giovane a essersi aggiudicato le NextGen ATP Finals nell’edizione 2019. Allenato da Riccardo Piatti e Andrea Volpini, nel 2019 i “colleghi” dell’ATP lo hanno decretato “tennista rivelazione” dell’anno.