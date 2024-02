Coppa Italia: Frecciarossa rinnova con la Lega Serie A per altri 3 anni

L’assemblea della Lega Serie A ha rinnovato nei giorni scorsi la sponsorizzazione della Coppa Italia di calcio maschile con Trenitalia per altri tre anni. Fino alla stagione 2026/2027, quindi la manifestazione porterà il nome di Coppa Italia Frecciarossa (con un investimento stimato tra i 5 ed i 6 milioni di euro annui), in crescita di quasi 1 milione rispetto al precedente contratto sponsorizzativo.

L’accordo in oggetto è nato nella stagione 2021/2022. Frecciarossa è anche il treno ufficiale della Nazionale italiana di rugby, che sta partecipando allo storico torneo Guinness Sei Nazioni. Così come è title sponsor della Final Eight 2024 della Lega Basket Serie A (LBA) ed è partner della Nazionale di atletica di atletica leggera che disputerá i prossimi Europei di Roma a giugno 2024. Oltre a ciò è main sponsor delle Nazionali tricolori di scherma.