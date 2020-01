Coppa Italia: Azimut prosegue partnership con Cagliari calcio

Prosegue la partnership tra il Cagliari calcio e Azimut: il club rossoblù e il primo gruppo italiano indipendente del risparmio gestito, hanno siglato anche quest’anno un accordo che vedrà il logo Azimut Investimenti sul retro maglia utilizzata per le gare di Coppa Italia. Azimut farà così il suo esordio stagionale sulle maglie del Cagliari per il match degli ottavi di finale conto l’Inter in programma martedì 14 gennaio allo stadio San Siro di Milano.

Il gruppo Azimut è il primo gestore patrimoniale indipendente italiano, protagonista da 30 anni nel settore del risparmio gestito, la cui crescita è proseguita fino a raggiungere le dimensioni attuali che valicano anche i confini nazionali. Azimut è oggi una realtà internazionale presente in 17 Paesi del mondo che grazie al global team di gestione segue e monitora i mercati finanziari 24 ore al giorno attraverso le diverse sedi operative di gestione basate in EMEA, AsiaPacifico e nel continente americano.

Un gruppo quotato alla Borsa di Milano dal 2004 e da marzo 2010 inserito nell’indice Ftse Mib, che include le prime 40 società italiane. Conta oltre 220 mila clienti e, a fine 2019, 59 miliardi di euro di patrimoni in gestione. Una realtà dinamica formata dai migliori gestori e consulenti finanziari che operano in modo integrato. (fonte: Cagliari calcio)