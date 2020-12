“Vernice” per la 3a maglia dell’FC Copenhagen. Adidas sceglie un design con zigzag e saette

(di Marco D’Avenia) – È stata annunciata l’uscita della 3a maglia dell’FC Copenhagen (brand di riferimento del campionato di calcio danese). L’annuncio ufficiale della squadra della capitale danese era atteso dai fan che ora possono acquistare la jersey dallo stile futurista e di forte appeal.

La 3a maglia si discosta notevolmente dallo stile asciutto della divisa casalinga e da quella away, entrambe a tinta unita rispettivamente bianca e blu scuro. Per la third invece Adidas e FC Copenhagen hanno puntato su una scelta più audace. Bianco, blu e rosso si mescolano in una serie di zigzag e saette diagonali che corrono lungo tutta la maglia. Mentre lo stemma sociale e il main sponsor (la multinazionale della birra “Carlsberg” con sede centrale proprio a Copenhagen) sono in rosso acceso. La maglia per adulti è in vendita per 699 corone (circa 94 euro), mentre la versione per bambini a 549 corone (circa 74 euro).

Nato solo nel 1992, l’FC Copenhagen è la 3a squadra della capitale scandinava, che, nella “3F Superliga” (massima divisione danese), ha come rivale cittadino il Brøndby IF. Mentre il terzo club, più antico rispetto agli altri due, è l’Akademisk Boldklub, che attualmente milita però nella Serie “C” danese. Al momento è proprio il Brøndby a guidare la classifica con 21 punti, mentre il Copenaghen FC è nono su dodici, in piena zona playout.