Congresso FIE a Losanna. Vince Milano, ospiterà il Mondiale di scherma del 2023

Nuovo successo sportivo e organizzativo per la città di Milano (nel 2026 insieme a Cortina organizzerà i giochi olimpici invernali). Il capoluogo lombardo infatti ospiterà i Campionati Mondiali Assoluti di scherma del 2023. Il verdetto è arrivato questa mattina, a Losanna, dov’era in corso, fino a poche ore fa, il Congresso della FIE. La candidatura italiana ha prevalso su quelle di Tashkent (capitale dell’Uzbekistan) e Abu Dhabi (EAU). I voti dei rappresentanti delle Federazioni di tutto il mondo hanno premiato la proposta del Comitato Promotore di Milano 2023, guidato dallo spadista azzurro Marco Fichera. Soddisfazione per la Federazione Italiana Scherma presieduta da Paolo Azzi per un successo che riporterà il Mondiale Assoluto in Italia 12 anni dopo l’edizione di Catania 2011.

Sempre nel corso dell’assemblea di Losanna (SVI) è stato confermato per un ulteriore quadriennio olimpico il magnate russo del gas Alisher Usmanov, presidente mondiale dal 2008 (precedentemente era stato n.1 della Federscherma russa e della Federazione europea di specialità).