Monterosi-US Catanzaro (Serie C) si trasforma in un top match di “marketing partecipativo”

Monterosi Tuscia e US Catanzaro (entrambi club di Serie C) in scambio reciproco sui Led, passeranno durante le partite in casa gli sponsor principali della “consorella”: un’opportunità per i partner dei due club di uscire dai confini regionali e avere l’occasione di farsi conoscere anche dalle altre realtà e dal grande pubblico non solo per la presenza allo stadio, ma anche attraverso la trasmissione delle gare sugli official broadcaster che seguono il campionato di serie C: ElevenSports in streaming, Sky sul Satellite e RaiSport sul digitale, oltre che all’estero con la piattaforma 196 Sport.

E in occasione della gara casalinga di domenica 28 novembre tra il Monterosi Tuscia e il Catanzaro, sui Led del “Rocchi” di Viterbo (a partire dalle ore 14:30), oltre ai consueti sponsor dei padroni di casa ci saranno anche 3 aziende del club giallorosso:

Gugliemo Caffè, realtà calabrese leader nella torrefazione di caffè, oggi una delle più grosse realtà imprenditoriali del Mezzogiorno. Main Sponsor dei giallorossi.

Main Solution, azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili, da questa stagione Slevee Jersey Sponsor dell’US Catanzaro 1929.

Calme Cementi, impresa che produce e commercializza cementi in varie tipologie qualitative, vicina alle aquile come Major Sponsor e Jersey Sponsor per under 15 e 17.

Un modo nuovo di rendere partecipi gli sponsor, non solo durante le gare casalinghe, ma anche sugli altri campi della serie C.

Il progetto pilota nasce da un’idea dell’ufficio marketing del Monterosi Tuscia e del Montevarchi (girone B) che hanno esteso la reciprocità ai club del proprio girone per aumentare le occasioni di investimento degli eventuali sponsor.

“Crediamo nella visione d’insieme e nella condivisione: è un’iniziativa unica nel suo genere che vorremmo trovasse uno sviluppo e una continuità nel tempo. Fare rete è un’opportunità da cogliere al volo per intercettare nuovi partner che credano in questo progetto”. (fonte: LinkedIn US Catanzaro)