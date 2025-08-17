Marketing – bet365.scores diventa second main partner del Torino calcio. Sostituirà il marchio salumi F.lli Beretta.

bet365.scores, l’app attiva nell’offrire risultati e statistiche in tempo reale agli amanti del calcio, sarà il nuovo Second Main Partner del club. Il logo del brand sarà posizionato sul fronte della divisa granata. Sostituisce salumi Beretta partner storico del “Toro” per molti anni sulla casacca di gioco (resterà comunque a supporto del settore giovanile).

“Il Torino non è soltanto una squadra di calcio…Rappresenta una passione autentica, capace di unire generazioni e di raccontare storie di sacrificio, resilienza e traguardi raggiunti con il cuore. Noi di bet365 Scores ci riconosciamo pienamente in questo spirito combattivo e nella volontà di emozionare ogni giorno e per noi, questa partnership è molto più di una sponsorizzazione: è un’alleanza fondata su valori condivisi e sulla determinazione a superare ogni sfida. Siamo entusiasti di scendere in campo insieme, pronti a vivere e raccontare nuove pagine della storia granata.” – ha dichiarato il management dell’azienda di infotainment in ambito sportivo.

“Siamo molto contenti di accogliere bet365 Scores all’interno dei nostri sponsor principali in qualità di Second Main Partner del Torino Football Club. Questa nuova collaborazione, anche attraverso la produzione di contenuti originali e di qualità, oltre a iniziative esclusive per la fanbase, consentirà ai nostri tifosi di essere ancor più coinvolti e partecipi e sempre più al centro del mondo granata. Benvenuto bet365 Scores: avanti insieme, Sempre Forza Toro!” ha dichiarato Urbano Cairo, Presidente del Torino Football Club. (fonte: Torino FC)

Bet365.scores, dopo anni di investimenti pubblicitari su diversi campi di gioco (a livello di esposizione led) quest’anno ha deciso di crescere e per farlo ha scelto, per il momento, due club storici di Serie A: l’Udinese (come sleeve) e il Torino FC (nel ruolo di second sponsor).