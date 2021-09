CON CR7 IL VALORE DEL BRAND MANCHESTER UNITED DECOLLA NEL MONDO

(di Fabio Sesti) – Il ritorno di Cristiano Ronaldo (nella foto in un soggetto pubblicitario) al Manchester United (MUTD), dodici anni dopo la sua partenza per Madrid, sta facendo gioire non solo i tifosi dei Red Devils ma anche gli investitori, visto che il club è quotato in Borsa. Secondo le stime del quotidiano The Sun, l’annuncio della firma del campione portoghese ha immediatamente fatto impennare il prezzo delle azioni fino a un picco del 9,8% prima di una leggera discesa, aumentando il valore di mercato del club di Manchester fino a 271 milioni di sterline, poco più di 317 milioni di euro.

La testata britannica ha, al riguardo, riportato le parole di Mike Owens, Global Sales Trader della piattaforma di trading finanziario Saxo Markets, secondo il quale “Il 36enne – che vanta oltre 330 milioni di follower su Instagram – ha già visto alcuni numeri da record dal suo trasferimento il mese scorso. La notizia ha ricevuto oltre 17 condivisioni al secondo nella prima ora dopo l’annuncio e le prime vendite di magliette hanno superato tutti i record. Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore più trainante, sotto il profilo commerciale, nelle prime 24 ore dall’annuncio del trasferimento (nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Juventus, ndr)”. Gli investitori dovranno ora seguire con attenzione le sfide del Manchester United, visto che, secondo Owens, “la performance del prezzo delle azioni seguirà il successo della squadra”, per cui se i Red Devils con Cristiano Ronaldo dovessero vincere la Premier League “allora sia i fan che gli investitori dovrebbero avere qualcosa da festeggiare“.