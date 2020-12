Come funziona la Conference League, la nuova competizione europea a marchio UEFA

(di Alessandro Presta) – Dalla prossima stagione inizierà una terza competizione europea: la Uefa Conference League. Il torneo si disputerà sempre nella giornata di “giovedì” in due fasce orarie, con la prima finale prevista per il 25 maggio 2022 a Tirana (Albania). L’accesso alla competizione è possibile solo tramite preliminari. Sono ancora da definire le date dei sorteggi.

Il sito ufficiale di SkySport ha riportato il funzionamento definitivo della Uefa Conference League. Parteciperanno in tutto 184 squadre, di cui almeno una da ognuna delle 55 federazioni europee + 46 club che proseguiranno in questa competizione dopo le eliminazioni da UEFA Champions League ed Europa League.

Nessuna squadra accederà direttamente ai gironi. Tutte le realtà calcistiche coinvolte dovranno passare dalla fase “preliminari” (tre turni preliminari e uno di playoff). Agli 8 gironi previsti prenderanno parte solo 32 club (8 gironi da 4 squadre). Le prime accederanno agli ottavi, mentre le seconde dovranno guadagnarsi il passaggio affrontando le 8 squadre arrivate terze nel girone di Europa League.

Il vincitore della Uefa Conference League 2021/2022 avrà garantito un posto per l’Europa League 2022/2023, a meno che non si sia qualificato per la Champions nel rispettivo campionato d’appartenenza.

L’Europa League, in questo modo, ridurrà il numero di partecipanti (da 48 a 32 squadre), con otto gruppi. Le prime 8 dei gironi raggiungeranno gli ottavi, mentre le seconde 8 sfideranno le terze dei gironi di Champions League per guadagnare la qualificazione. Dalla Serie A, la 5a classificata andrà in Europa League, mentre la 6a parteciperà ai playoff della Conference League.

Grazie a questa riorganizzazione, almeno 34 federazioni europee verranno rappresentate nelle competizioni. “Questa nuova competizione rende l’Uefa più inclusiva che mai. Ci saranno più partite per più squadre, con più federazioni rappresentate” ha detto Aleksander Ceferin, il presidente della Uefa, in una nota ufficiale.