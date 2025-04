Golf – L’unveiling dell’Italian Pro Tour 2025

Si alza il sipario sulla ventesima edizione dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali organizzate dalla Federazione Italiana Golf.

La presentazione ufficiale della nuova stagione – preceduta da un incontro istituzionale fra Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf – si è tenuta nei giorni scorsi a Milano, nella sala stampa della Regione Lombardia, con gli interventi di Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani della Regione Lombardia; Cristiano Cerchiai, Presidente FIG; Roberto Zappa, Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG e Jacopo Vecchi Fossa, golfista professionista, 28enne di Reggio Emilia. Nel palmarès di Vecchi Fossa tre vittorie sull’Alps Tour (Italy Alps Open nel 2020 e nel 2021 Abruzzo Alps Open e Golf Nazionale Alps Open), il primo posto nell’Ordine di Merito dell’Alps Tour 2021, due successi nel Campionato Nazionale Open (2018 e 2021) e due titoli nel Campionato PGAI (2019 e 2023). Per Infront Italy, official advisor della Federazione Italiana Golf, presente Alessandro Talamoni, Head of Sales Summer Sports, Winter Sports & Active Life Style.

Il calendario 2025 – Un circuito di gare itineranti – con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy – che abbraccerà il Paese da nord a sud e vedrà in campo i protagonisti del golf internazionale, i talenti emergenti e i fuoriclasse over 50, l’Italian Pro Tour 2025 si preannuncia ricco di spunti di interesse. Cinque le tappe stagionali. Si parte con il Memorial Giorgio Bordoni presented by AON, torneo dell’Alps Tour dedicato alla memoria del tecnico federale Giorgio Bordoni, in programma dal 7 al 9 maggio a La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (Como). L’appuntamento con il Challenge Tour, il secondo circuito europeo professionistico da quest’anno denominato HotelPlanner Tour, è al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) dal 18 al 21 settembre per l’Italian Challenge Open. L’Alps Tour farà ritorno in Italia per il Parma Alps Open, al Golf del Ducato di Sala Baganza (Parma) dal 9 all’11 ottobre. Attesa anche per i protagonisti del Legends Tour: i campioni over 50 che hanno scritto la storia di questo sport si sfideranno per il secondo anno consecutivo al San Domenico Golf di Savelletri di Fasano (Brindisi) dal 23 al 25 ottobre per il Sergio Melpignano Senior Italian Open, in ricordo di Sergio Melpignano, promotore dello sviluppo del golf e del turismo in Puglia.

Gran finale nuovamente nella “casa del golf italiano”, al Golf Nazionale, per il Campionato Nazionale Open, il torneo più longevo del golf italiano, che quest’anno toccherà quota 85 edizioni.

Gli obiettivi dell’Italian Pro Tour – Crescita agonistica dei giocatori, promozione dell’Italia come meta del turismo golfistico, rafforzamento del legame con il territorio e il suo tessuto sociale e sinergia con partner e sponsor: sono molteplici gli obiettivi strategici dell’Italian Pro Tour. Senza dimenticare i campioni in gara, che attraverso i loro colpi spettacolari sono i primi ambassador del golf. Creare emulazione, ispirare nuovi giocatori e modificare la percezione di questo sport, dietro uno swing c’è molto di più.