Combat Sports – Oktagon MMA #70 si trasferisce alla KV Arena nella Boemia occidentale.

(di Marcel Andrè Vulpis) – Sabato 26 aprile si svolgerà, all’interno della moderna KV Arena (un impianto da 7.500 posti a sedere) di Karlovy Vary, nel cuore della Boemia occidentale (Rep. Ceca), l’edizione n.70 di Oktagon MMA, una delle promotion europee più popolari, con eventi a calendario oltre che in Repubblica Ceca anche in Germania (l’edizione 69 si è svolta, ad esempio, a Dortmund davanti a 13mila fans). Specializzata nella organizzazione di manifestazioni dedicate esclusivamente alle arti marziali miste, nel prossimo evento la fight card si presenta con march di tutto rispetto e ben 2 titoli in palio.

L’attuale campionessa dei pesi “paglia”, Mallory Martin, difenderà il suo titolo contro Eva Dourthe.

Previsti, inoltre, 5 incontri del primo turno, nella divisione pesi medi della Champions League europea di MMA, con combattenti in gara per un montepremi finale del valore record di 1 milione di euro.

Tra i migliori che entreranno nella gabbia, per avanzare fino ai quarti di finale della piramide da un milione di euro, c’è l’ex campione ad interim dei pesi medi “Pirát” Krištofič. Nel suo incontro più recente, ha sconfitto Vémola al primo round, ma la nuova stella di OKTAGON, l’MMA fighter, oltre che militare ceco Dominik Humburger, è pronto a superare proprio “Pirát” nell’ottagono.

Sotto il profilo marketing la promotion europea ha ufficializzato, in concomitanza con l’edizione n.69, l’ingresso della bevanda Popstar Tea ideata e commercializzata dal rapper-cantante moldavo, ma naturalizzato ceco, “Calin“. Proprio quest’ultima ha lanciato la nuova collaborazione commerciale in occasione della rassegna n.69 assieme ai soci di Oktagon MMA. In questi ultimi anni sono diversi i prodotti lanciati da rapper e influencer utilizzando lo sport come ideale piattaforma di popolarità e visibilità. Il caso più importante è il sodalizio tra il rapper KSI e l’influencer/boxer americano Logan Paul per la promozione e commercializzazione dell’energy drink “Prime” (sbarcato da pochi mesi anche in Italia).