SPORTITALIA OTTIENE I DIRITTI ESCLUSIVI PER IL CAMPIONATO ARGENTINO FINO AL 2024

(di Lorenzo Di Nubila) – Sportitalia (nella foto il direttore Michele Criscitiello) ha ufficializzato l’accordo per la trasmissione in esclusiva del campionato argentino Liga Profesional de Futbol fino alla stagione 2023/2024 e si conferma, in Italia, la casa del grande calcio sudamericano. ha ufficializzato l’accordo per la trasmissione in esclusiva del campionato argentinofino alla stagione 2023/2024 e si conferma, in Italia, la casa del grande calcio sudamericano.

Tre stagioni di sfide che gli appassionati potranno seguire in diretta ed esclusiva su Sportitalia, in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560.

In realtà, il legame tra Sportitalia e il calcio sudamericano, è un binomio che si rinnova. In questa stagione, infatti, l’emittente diretta da Michele Criscitiello ha già acquisito i diritti del campionato “Carioca“, campionato brasiliano dello stato di Rio de Janeiro, nonché il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate, appuntamento tradizionale dell’emittente televisiva.

Ogni weekend saranno trasmesse in diretta quattro partite del campionato argentino (sempre quelle del River Plate e del Boca Juniors), con più la differita su SI Solocalcio del migliore tra gli altri match. L’offerta si completa con il doppio appuntamento in diretta con le migliori sfide del campionato Carioca, sempre ogni fine settimana.

L’offerta live e on demand di Sportitalia è disponibile anche sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi iOS, Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick e Android Tv. Tutto senza la necessità di abbonamento e senza nessuna spesa. La App è fruibile anche all’estero, questo perchè Sportitalia vuole rafforzare il legame con i tanti italiani che vivono lontani dal nostro Paese.