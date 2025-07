Cologno Monzese pronta ad ospitare gli eventi della Kings League Italia.

Una nuova casa per la Kings League Italia. A partire dalla prossima stagione tutte le gare si disputeranno nella nuova Fonzies Arena che sorgerà a Cologno Monzese, grazie all’accordo di collaborazione tra Comune ed EMG/Gravity Media Italy. I lavori di progettazione e costruzione del nuovo impianto sono già iniziati e andranno a riconvertire, con un uso temporaneo (di 3 anni più altri due attivabili), lo spazio comunale attualmente dismesso e localizzato in via Ingegnoli.

Il nuovo impianto ospiterà, dal prossimo 1° ottobre, il torneo di calcio a 7 (denominato “Kings League”), che sta conquistando il panorama sportivo italiano/internazionale, riuscendo a coniugare competizione calcistica e intrattenimento, social e spettacolo in un format assolutamente originale e coinvolgente.

Con oltre 102 milioni di spettatori in diretta streaming, 1,4 miliardi di impression e 950 milioni di visualizzazioni video sui social media, la rassegna internazionale per club della Kings League ha conquistato il pubblico globale. Il numero di followers del format in esame è aumentato di oltre 1 milione, superando quota 30 milioni complessivi.

La finalissima disputata alla Paris La Défense Arena, la più grande arena indoor d’Europa, ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 25.000 tifosi, a testimonianza dell’incredibile entusiasmo che circonda la competizione ideata dalla leggenda del calcio spagnolo Gerard Piqué.