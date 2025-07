Marketing – UD Levante: la nuova maglia parla del legame col territorio.

Dopo l’esaltante stagione che ha portato il Levante UD a conquistare la promozione nella prima divisione spagnola (LaLiga EA Sports), il club azulgrana e Macron, partner tecnico delle ‘Granotas’ fin dal 2016, guardano al prossimo campionato svelando il nuovo Home Kit.

Dal legame di collaborazione tra il brand del “Macron Hero” e il Levante UD hanno preso vita negli anni alcuni kit gara unici ed esclusivi, capaci di raccontare storia e simboli di questo storico club, il più antico della città di Valencia.

La nuova maglia Home 2025/26 del Levante UD mantiene il tradizionale abbinamento dei colori blu navy e granata, con ampie bande verticali, sia nella parte anteriore che posteriore, all’interno delle quali, tono su tono, sono presenti fini righe diagonali che creano un elegante effetto dinamico. Il collo è a polo di colore blu navy, realizzato in maglieria e con fine riga dorata a delimitarne il bordo. Le maniche riprendono l’alternanza cromatica del corpo della maglia, ma con una banda blu navy a percorrere l’intero profilo delle spalle fino al bordo, delimitata da due sottili linee oro e personalizzata al proprio interno con tre Macron Hero color oro uno.

Il backneck è personalizzato con un’etichetta il cui sfondo riproduce un disegno raffigurante l’arco di ingresso del Campo de Vallejo, stadio nel quale il Levante ha giocato fino al 1968, e del quale quest’anno ricorre il centenario dalla costruzione. Sopra il disegno appare il logo del club valenciano, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, a destra e in oro, il Macron Hero, a sinistra la patch HD dello stemma del Levante UD.

L’omaggio al centenario dello storico campo da gioco è presente anche sul fondo maglia anteriore, con la stampa a caldo e in oro dell’arco di ingresso e la scritta 100 ANYS. Nel fondo maglia posteriore è inoltre inserito un tape siliconato personalizzato con la scritta dorata 100 ANYS e CAMPO DE VALLEJO intervallata dall’immagine dell’arco di ingresso. Il kit gara è completato da pantaloncini in blu navy con bande laterali granata e dettagli in oro e calzettoni blu navy con bordo superiore granata. (fonte: Macron)