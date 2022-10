Collaborazione strategica AC Milan-Warner Bros. Discovery

AC Milan e Warner Bros. Discovery hanno annunciato una collaborazione esclusiva che vede i due brand iconici protagonisti di una serie di progetti speciali in vista dell’uscita nelle sale del film “Black Adam”, al cinema a partire da giovedì 20 ottobre.

Per celebrare il nuovo entusiasmante supereroe DC, che fa il suo esordio sul grande schermo interpretato dalla star globale Dwayne “The Rock” Johnson, nasce un’esplosiva collaborazione tra AC Milan e Warner Bros. Discovery. Il grande calcio e il grande cinema si incontrano in uno degli eventi più attesi di questa stagione calcistica: la sfida di cartello tra AC Milan e Juventus.

Di seguito, un breve messaggio da parte di Dwayne “The Rock” Johnson, protagonista del film: “Ciao tifosi dell’AC Milan, sono DJ. Congratulazioni per i vostri successi recenti. Ci sarà un grande evento a San Siro il prossimo sabato. Fate molta attenzione alla fine del primo tempo e non perdete il trailer del mio nuovo film, “Black Adam”. O guardatelo online ora. In ogni caso, vi auguro tantissima fortuna per la prossima stagione. Forza Milan!”