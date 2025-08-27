Digitale – Napster scommette sulla AI a supporto dei progetti di e-commerce del Fenerbahçe.

Napster (precedentemente Infinite Reality), azienda innovativa che guida la nuova generazione dei media digitali e dell’e-commerce, ha annunciato nelle ultime ore una partnership con lo storico club di calcio turco Fenerbahçe per il lancio di uno store virtuale 3D alimentato da intelligenza artificiale – disponibile esclusivamente tramite Fenerium, la piattaforma di vendita ufficiale del club. Dopo il recente debutto dello store immersivo del SL Benfica, questo traguardo consolida ulteriormente la posizione di Napster come fornitore leader di esperienze immersive.

Le ricerche mostrano che il 90% della Gen Z si identifica come gamer e l’82% dei tifosi sportivi utilizza dispositivi mobili per fruire di contenuti durante gli eventi, suggerendo che esperienze gamificate e interattive siano ormai imprescindibili per i consumatori giovani e digitalmente nativi. Lo store virtuale del Fenerbahçe risponde a questa esigenza, offrendo ai tifosi un ambiente simile a un videogioco dove interagire con modelli 3D dei prodotti, oltre a un assistente agli acquisti virtuale alimentato da IA, capace di sostenere conversazioni multilingue tramite videochiamata in tempo reale — tutto tramite Fenerium.

Caratteristiche principali:

Accessibile tramite il sito ufficiale di Fenerbahçe: I tifosi di tutto il mondo possono accedere direttamente all’esperienza dal sito del club, senza bisogno di scaricare applicazioni né utilizzare attrezzature speciali.

Merchandising 3D: Lo spogliatoio brandizzato presenta oltre 50 prodotti visualizzabili in 3D, compreso il nuovo kit Adidas della squadra.

Assistenza agli acquisti con IA: I tifosi possono interagire tramite video con un assistente virtuale multilingue che li guida nella navigazione e nella selezione dei prodotti.

Interattività dei prodotti: Le maglie e gli altri articoli presenti nella piattaforma sono personalizzabili, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e su misura.

“È estremamente gratificante vedere le nostre soluzioni prosperare su scala globale nei settori dello sport e dell’intrattenimento, che vantano fan base enormi e appassionate” ha dichiarato Sam Huber, CEO MENA e Presidente Globale Enterprise di Napster. “Con oltre 150 milioni di interazioni digitali tracciate sulla nostra piattaforma e più di 500 progetti di successo realizzati per brand iconici come Crate & Barrel, J.Crew, Laura Mercier, Disney Music Group e Swarovski, Napster è all’avanguardia dell’innovazione—offrendo soluzioni scalabili, basate sui dati, che aiutano i brand a costruire connessioni più profonde con i consumatori digitali e competenti nell’uso dell’IA.”

Esin Güral Argat, membro del Consiglio del Fenerbahçe SK e Presidente del Consiglio di Fenerium ha dichiarato: “Consideriamo questa iniziativa non solo un progetto commerciale, ma un passo strategico per rafforzare il legame emotivo tra i nostri tifosi e il club nel mondo digitale. Con il lancio del primo store virtuale 3D in Turchia, portiamo l’esperienza del punto vendita fisico nel mondo digitale. Grazie a questa piattaforma innovativa, i tifosi possono esplorare lo store Fenerium dai propri dispositivi, scoprire le collezioni e acquistare direttamente. Abbracciando le opportunità della trasformazione digitale, Fenerbahçe continua a stabilire nuovi standard nel settore e ad arricchire il percorso globale del tifoso. Siamo certi che i nostri sostenitori accoglieranno e parteciperanno con entusiasmo a questa iniziativa.”

I tifosi di tutto il mondo possono accedere al negozio virtuale in inglese e in turco tramite il sito ufficiale di Fenerium, sia da desktop che da mobile: Qui.