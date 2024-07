Workflow avanzati ad Euro2024 (UEFA) nel segno di EMG / Gravity Media

Con il campionato di calcio UEFA EURO 2024 appena concluso, EMG / Gravity Media, che ha lavorato per conto di UEFA, sta mettendo in evidenza l’infrastruttura broadcast avanzata che il gruppo combinato ha realizzato a livello globale, sia per UEFA che per una serie di emittenti internazionali, tra cui l’emittente commerciale britannica ITV, l’emittente pubblica olandese NOS e l’australiana Optus Sport.

Per UEFA, EMG / Gravity Media ha sfruttato la sua vasta esperienza acquisita in anni di lavoro agli Europei per fornire i Centri Operativi Tecnici (TOC) e la soluzione FANTV in ciascuna delle dieci sedi in Germania. In collaborazione con il team in Italia, i membri della troupe francese del Gruppo hanno fornito i maxischermi per le partite che si sono svolte a Monaco e Stoccarda per conto di UEFA.

Oltre a fornire le risorse tecniche per l’esperienza dello schermo gigante negli stadi prima, durante e dopo le partite, EMG / Gravity Media ha fornito anche quattro OB Van e attrezzature RF (Steadicam host e copertura con telecamere RF a mano) per le dieci partite disputate allo stadio di Colonia e all’Arena di Düsseldorf.

Il Gruppo ha anche fornito la copertura aerea in elicottero in HDR a 1080p per tutte le partite, dall’apertura alla finale di Berlino, attraverso le divisioni specializzate in RF e telecamere del Gruppo, EMG Connectivity e ACS. I sei elicotteri, tutti dotati dei più recenti gimbal stabilizzati UHD HDR, sono stati reperiti a livello regionale per ridurre al minimo i tempi di volo, seguendo l’iniziativa di compensazione delle emissioni di carbonio di EMG / Gravity Media per le riprese aeree, in base alle ore di volo necessarie per realizzare il piano di copertura del torneo.

La stessa attenzione e lo stesso impegno per la sostenibilità sono stati evidenti anche nell’ampio lavoro svolto con la britannica ITV, aiutando l’emittente a ridurre l’organico per la copertura di un torneo così importante, passando da 300-400 a soli 90 elementi.

Il flusso di lavoro per la produzione a 1080p50 è stato progettato secondo un modello di produzione “reverse remote”, con una galleria remota e una mini MCR allestiti a Berlino insieme a uno studio e a postazioni di commento. Le due aree di presentazione sono state attrezzate con nove telecamere, mentre sul posto sono stati presenti un mixer di visione, un regista, un PA, un produttore, un operatore di autocue e un piccolo team tecnico e di illuminazione. La maggior parte della base di questo allestimento, tra cui il replay EVS, l’audio e la grafica, si trovava a Londra, con le sedi collegate tra loro da percorsi diversi a 10Gb a bassa latenza.

Questo ha permesso a ITV di mantenere una ripartizione del personale con volumi 30/70 tra le due sedi, Berlino e il Regno Unito, risparmiando sui costi e sull’impatto ambientale dello spostamento della troupe e dell’attrezzatura oltre confine. Proseguendo sul tema della sostenibilità, EMG / Gravity Media ha anche fornito a ITV nuovi camion nelle venue. Questi mezzi sono dotati di batterie di backup a energia solare, che consentono di mantenere la connettività durante la notte riducendo al minimo la quantità di energia utilizzata.

Nel frattempo, il team EMG / Gravity Media dei Paesi Bassi ha seguito con successo la squadra di calcio olandese per l’emittente pubblica Nederlandse Omroep Stichting (NOS), dall’inizio del torneo alle semifinali. Questa troupe di quindici professionisti ha seguito la squadra da uno stadio all’altro con un OB Van con sei telecamere, tre per lo studio e tre per le riprese di analisi.

Infine, il team con sede in Australia ha fornito supporto tecnico e operativo per la copertura degli Euro UEFA presso Optus Sport. Il gruppo disponeva di una squadra completa di produzione, telecamere, supporto tecnico e ingegneristico per integrare i feed internazionali con collegamenti in diretta con la Germania e le comunità locali. Tutto questo mentre forniva l’hosting pre-partita e un collegamento con il torneo CONMEBOL 2024 COPA America, sempre per i canali di Optus Sport.

Eamonn Curtin, Chief Commercial Officer ad interim di EMG / Gravity Media, ha dichiarato: “Dopo il successo degli Europei, siamo orgogliosi di annunciare che questo evento si colloca tra le più grandi trasmissioni in diretta che abbiamo gestito dalla fusione delle nostre due società. La collaborazione dei nostri dipendenti provenienti da diversi contesti e Paesi incarna lo scopo della nostra unione: sfruttare le nostre competenze ed esperienze collettive. Insieme, abbiamo creato flussi di lavoro innovativi e sostenibili per supportare la UEFA e i partner come ITV e Optus, garantendo la migliore esperienza possibile degli Europei al loro pubblico”. (fonte: EMG /Gravity Media)