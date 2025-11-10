Ciclismo – Il team Israel perde il main sponsor canadese Premier-Tech.

Nelle ultime ore l’Israel-Premier Tech, in passato conosciuta come “Israel Cycling Academy” e “Israel Start-Up Nation (squadra maschile israeliana di ciclismo su strada con licenza di UCI ProTeam), ha perso il proprio main sponsor (la realtà canadese Premier-Tech). Di seguito il testo del comunicato stampa ufficiale aziendale. Una decisione ragionata effetto soprattutto delle proteste Pro-Pal in occasione della ultima Vuelta di Spagna (la corsa ciclistica a tappe più famosa della penisola iberica). In molte occasioni, infatti, gruppi di manifestanti a favore della Palestina, hanno fermato i corridori creando non pochi problemi sia agli organizzatori, sia alla squadra israeliana.

“Dopo numerose discussioni con il team e un’attenta valutazione di tutte le circostanze rilevanti, Premier Tech ha deciso di fare un passo indietro dalla carica di co-sponsor principale del team con effetto immediato. Sebbene abbiamo preso atto della decisione del team di cambiare nome per la stagione 2026, la ragione principale per cui Premier Tech sponsorizzava il team è stata messa in secondo piano, al punto che per noi è diventato insostenibile continuare a ricoprire il ruolo di sponsor”…I”nnanzitutto, desideriamo ringraziare il team, i corridori e lo staff per le quattro stagioni indimenticabili trascorse al loro fianco e riconoscere i loro incredibili risultati e la loro professionalità, sia in strada che fuori. L’ambizione di Premier Tech nel ciclismo è sempre stata quella di costruire ponti tra tutti i livelli di questo sport, aprendo la strada agli atleti e allo staff per raggiungere il loro pieno potenziale. Sostenere la crescita di questo sport, insieme allo sviluppo dei ciclisti del Québec e del Canada, è al centro di questo impegno e continuerà ad esserlo anche in futuro“.