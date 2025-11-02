Partono i colloqui di preselezione per il Master in Marketing e Management dello Sport – XXV Edizione.

Con oltre 360 studenti formati nelle edizioni precedenti, oggi in posizioni di rilievo in aziende e federazioni sportive, è pronto a partire, diretto dalla prof.ssa Simonetta Pattuglia.

Un percorso di formazione rivolto a giovani Laureati e anche ad Executive in aggiornamento, in possesso almeno del titolo di laurea triennale, in cui si mixano lezioni frontali, esercitazioni pratiche, laboratori e project work con approfondimenti su aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi del settore sportivo, in cui ad affiancare gli studenti saranno Docenti e Manager di grande esperienza.

Da lunedì scorso 20 ottobre i colloqui di preselezione – I prossimi colloqui già fissati: 19 novembre ore 10.00 | 13 gennaio ore 10.00 | 18 febbraio ore 15.00 | 19 marzo ore 15.00

Data di inizio del Master: 20 aprile 2026

8 mesi di lezione divisi in 10 moduli didattici, ciascuno focalizzato su un aspetto tematico del mondo dello sport, che spaziano – solo per fare qualche esempio – dal management dello sport all’orientamento del marketing sportivo, alla sostenibilità di alcune squadre di calcio, passando per approfondimenti su marketing e sponsorizzazioni, gestione degli impianti sportivi, comunicazione e media sportivi, internazionalizzazione e pianificazione e controllo delle attività.

Per ognuno dei moduli è prevista la presenza in aula di accademici, manager e professionisti, pronti a condividere le proprie competenze integrate, trasversali e pratiche, con i frequentanti: sono queste le caratteristiche del MASTER IN MARKETING E MANAGEMENT DELLO SPORT dell’Università di Roma Tor Vergata, che si appresta a dare il via alla sua 25ima edizione.

Master che, nelle sue ventiquattro edizioni precedenti, ha formato più di 360 studenti, oggi tutti in posizioni di rilievo in aziende, club e Federazioni sportive, tra le numerose realtà che collaborano o sono in network con il Master stesso.

“Il Master fornisce conoscenze di carattere teorico-pratico grazie ad un buon mix tra lezioni frontali, esercitazioni e project work, per applicare sul campo le conoscenze apprese. L’impostazione manageriale del Master apre numerosi sbocchi occupazionali riferiti in primo luogo al marketing, alle sponsorizzazioni e alla comunicazione (anche digitale) ma anche agli ambiti dell’organizzazione, pianificazione e controllo, della gestione amministrativa e dell’impiantistica, e in generale dell’innovazione competitiva” – spiega la Professoressa Simonetta Pattuglia, Direttrice del Master.

Tutto ciò con riferimento a società sportive professionistiche e dilettantistiche, istituzioni pubbliche, organizzazioni di eventi, centri per la pratica sportiva, agenzie specializzate nei servizi sportivi ed anche a imprese produttrici di beni collegabili allo sport. Un ampio ventaglio di possibilità che si sviluppa tenendo conto di tutti i possibili sport e tenendo conto di attività B2C, B2B e B2P e seguendo anche gli interessi degli studenti che sono effettivamente iscritti al Master.

A chi si rivolge il Master in Marketing e Management dello Sport?

“Con il master vogliamo rivolgerci a giovani laureati, in possesso almeno del titolo di laurea triennale, che intendano specializzare la loro formazione ed esperienza sulle problematiche economico-gestionali, con maggior focus dedicato al Marketing e alla Comunicazione nell’ambito sportivo, aggiornando o completando la propria preparazione, anche con riferimento agli sviluppi tecnologici e internazionali che caratterizzano sempre più la “Sports Industry” – prosegue la professoressa Pattuglia (nella foto sopra) – E anche a coloro che, da Executive, dopo aver intrapreso una carriera lavorativa, sentono la necessità di arricchire o specializzare il proprio set di conoscenze e best practice per essere più competitivi nel mercato del lavoro di riferimento oppure entrare in un campo diverso dall’attuale”.

La 25^ edizione partirà il 20 aprile 2026 e sarà composta da 8 mesi di aula, con lezioni che si svolgono una settimana al mese, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30, a cui seguiranno – per i Junior – almeno 3 mesi di stage (da febbraio 2027) e – per i senior – un project work nell’azienda in cui lavorano.

Sarà possibile accedere al Master solo dopo aver preso parte a uno dei colloqui valutativi obbligatori che si terranno sulla piattaforma Microsoft Teams nei giorni: 20 ottobre ore 15.00 – 19 novembre ore 10.00 – 13 gennaio ore 10.00 – 18 febbraio ore 15.00 -19 marzo ore 15.00.

Per partecipare al colloquio è necessario prenotarsi al link: https://www.egesport.net/master/ammissione.html

Per tutte le info relative al bando Master e Corsi di Perfezionamento a.a. 2025-2026: https://web.uniroma2.it/it/contenuto/bando-master-e-corsi-di-perfezionamento-aa-2025-2026

Grazie al contributo di INPS, sono state bandite Borse di Studio a copertura totale dell’iscrizione sia per profili Junior (scadenza dicembre 2025) sia per profili Senior (scadenza dicembre 2025), borse di studio parziali e borse di studio per merito valutate tramite colloqui di ammissione.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Segreteria organizzativa del Master, Dott.ssa Daria Pignedoli, pignedoli@economia.uniroma2.it

Grazie al Decreto Ministeriale 02-08-2022 è possibile, iscriversi al Master in Marketing e Management dello Sport contemporaneamente ad una iscrizione a laurea magistrale.

Per info: http://studenti.uniroma2.it/iscrizione-contemporanea-a-due-corsi-di-studio/

Il Master si avvale di un autorevole Comitato Tecnico-Scientifico composto da dirigenti, manager ed esperti sportivi: Marco Canigiani, Responsabile Marketing S.S. Lazio; Enrico Castrucci, Ex Presidente Maratona di Roma; Paolo Cisaria, Direttore Generale Mkers; Cordiano Dagnoni, Presidente Federazione Italiana Ciclismo; Cristiano Habetswallner, Institutional&Commercial Communications Director FiberCop; Fabio Lalli, CEO Iconico; Alfredo Mastropasqua, Responsabile Marketing, Promozione e Sviluppo, Federazione Pesistica Italiana; Sergio Mignardi, Presidente Federazione Italiana Hockey; Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato Sport e Salute; Luigi Mazzone, Presidente Federscherma; Ilaria Musco, Esperta di Diritto dei Media Sportivi; Daniele Pacini, Direttore Tecnico Federazione Italiana Rugby; Antonello Panza, Segretario Generale, Federazione Italiana Nuoto; Andrea Santini, Responsabile Parco Foro Italico; Alfredo Scala, Direttore Generale ACI Vallelunga; David Stucchi, Responsabile Comunicazione e Marketing Federazione Italiana Pallavolo; Giovanni Valentini, Chied Revenue Officer, Federazione Italiana Giuoco Calcio; Pier Donato Vercellone, Direttore Comunicazione AC Milan; Marcel Vulpis, Direttore, Agenzia Sporteconomy e founder del progetto editoriale TheDailyCage.

Numerose realtà tra Aziende, Istituzioni, Federazioni, Associazioni e Società Sportive, sono state coinvolte sinora per stage e inserimento lavorativo degli studenti del Master. Si annoverano: A.C.I., A.C.F. Fiorentina, A.S. Roma, AON, Bari Calcio, Censis Servizi, Decathlon, Euro 2020, Everton Football; Club, F.C. Messina, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Scherma, Federazione Italiana Tennis, Federazione Motociclistica Italiana, Federazione Italiana Pallavolo Regione Lazio, G-Sport, Infront, Il Romanista, Iquii, Juventus F.C., Lotto Sportswear, Mkers, OPES Italia, Progetto Aita Onlus, Publitalia, Roma Capitale, Sport Life, Social Football Summit 2021, S.S. Lazio, Sporteconomy.it, Sporting Club Due Ponti, U.C. Sampdoria, U.S. Lecce, We Arena.

“Continuiamo con passione a perseguire la nostra mission di formare giovani professionisti in grado di rispondere alle esigenze manageriali sempre più complesse dell’attuale sport business ed arricchire o aggiornare le competenze di professionisti già avviati al mondo del lavoro. L’expertise del personale docente e l’altissimo livello del panel dei manager, provenienti da grandi realtà nazionali ed internazionali, offrono inoltre ai nostri studenti un canale preferenziale verso le organizzazioni sportive e le imprese del settore” – continua la Professoressa Pattuglia.

Per info: pignedoli@economia.uniroma2.it