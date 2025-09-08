Ciclismo – Del Toro (UAE Team Emirates) vince la 47ima edizione del GP Industria e Artigianato di Larciano.

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ha trionfato ieri pomeriggio sul traguardo di Larciano (Toscana(, vincendo la 47ª edizione del Gran Premio Industria e Artigianato. Battuto in volata l’azzurro Christian Scaroni (XDS Astana Team) per appena pochi centimetri. Terzo, vincitore della volata di gruppo, Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta). A Samuele Battistella (EF Education-EasyPost) il Traguardo Sicurezza.

È stata una fuga di sei corridori ad animare il Gran Premio Industria e Artigianato 2025. Il gruppo di testa, che ha avuto un vantaggio massimo di circa sei minuti, era composto da Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA – 87), Pierre Latour (TotalEnergies – 146), Cedrik Christophersen (Unibet Tietema Rockets – 153), David Delgado Higueruelo (Burgos-Burpellet-BH – 171), Filippo Dignani (SAM-Vitalcare-Dynatek – 193) e Matteo Spreafico (MG.K VIS Costruzioni e Ambiente – 221). Nelle prime fasi di gara si erano staccati dal gruppo anche tre contrattaccanti, ripresi attorno al 50° km: Mattia Piccini (Gragnano Sporting Club- 186), Andrea Nannini (SAM-Vitalcare-Dynatek – 192) e Leonardo Vesco (MBH Bank Ballan CSB). Il gruppo è stato caratterizzato da una forte collaborazione tra XDS Astana Team, EF Education-EasyPost e UAE Team Emirates XRG. Nelle fasi finali della corsa, a partire dai -40 km, i fuggitivi sono stati ripresi e si sono succeduti diversi attacchi e contrattacchi. Samuele Battistella allunga e taglia il traguardo da solo quando il contagiri segna un solo circuito rimanente. Allungano a 12km dall’arrivo Davide Piganzoli e Christian Scaroni, ripresi ben presto da Isaac Del Toro. I tre prendono il largo guadagnando un piccolo vantaggio che gli consente di giocarsi l’arrivo: Scaroni resiste a Del Toro, mentre Piganzoli perde qualche secondo. Il finale è storia: la volata a due si conclude con la vittoria del messicano per appena pochi centimetri. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)