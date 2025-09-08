All newsAltri eventiAltri SportAziendeCiclismo

Ciclismo – Del Toro (UAE Team Emirates) vince la 47ima edizione del GP Industria e Artigianato di Larciano.

08 Set 2025 Redazione
Il logo ufficiale della Lega Ciclismo Professionistico (LCP)

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ha trionfato ieri pomeriggio sul traguardo di Larciano (Toscana(, vincendo la 47ª edizione del Gran Premio Industria e Artigianato. Battuto in volata l’azzurro Christian Scaroni (XDS Astana Team) per appena pochi centimetri. Terzo, vincitore della volata di gruppo, Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta). A Samuele Battistella (EF Education-EasyPost) il Traguardo Sicurezza.

È stata una fuga di sei corridori ad animare il Gran Premio Industria e Artigianato 2025. Il gruppo di testa, che ha avuto un vantaggio massimo di circa sei minuti, era composto da Tyler Stites (Caja Rural-Seguros RGA – 87), Pierre Latour (TotalEnergies – 146), Cedrik Christophersen (Unibet Tietema Rockets – 153), David Delgado Higueruelo (Burgos-Burpellet-BH – 171), Filippo Dignani (SAM-Vitalcare-Dynatek – 193) e Matteo Spreafico (MG.K VIS Costruzioni e Ambiente – 221). Nelle prime fasi di gara si erano staccati dal gruppo anche tre contrattaccanti, ripresi attorno al 50° km: Mattia Piccini (Gragnano Sporting Club- 186), Andrea Nannini (SAM-Vitalcare-Dynatek – 192) e Leonardo Vesco (MBH Bank Ballan CSB). Il gruppo è stato caratterizzato da una forte collaborazione tra XDS Astana Team, EF Education-EasyPost e UAE Team Emirates XRG. Nelle fasi finali della corsa, a partire dai -40 km, i fuggitivi sono stati ripresi e si sono succeduti diversi attacchi e contrattacchi. Samuele Battistella allunga e taglia il traguardo da solo quando il contagiri segna un solo circuito rimanente. Allungano a 12km dall’arrivo Davide Piganzoli e Christian Scaroni, ripresi ben presto da Isaac Del Toro. I tre prendono il largo guadagnando un piccolo vantaggio che gli consente di giocarsi l’arrivo: Scaroni resiste a Del Toro, mentre Piganzoli perde qualche secondo. Il finale è storia: la volata a due si conclude con la vittoria del messicano per appena pochi centimetri. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)

