Ciclismo: copertura tv globale per la Milano-Torino n.104

La 104ima edizione della Milano-Torino, (si sviluppa su un percorso di 192 km) prenderà il via oggi alle ore 11.45 dal capoluogo lombardo di Rho e arriverà ad Orbassano alle 16.30 circa. La corsa ciclistica più antica del mondo sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD, in chiaro e in streaming gratuito su RaiPlay.

L’edizione 2023 della “Milano-Torino 2023″ presented by Crédit Agricole potrà contare su una diffusione televisiva globale. Copertura capillare anche sulle piattaforme Warner Bros. Discovery, sia su quelle lineari – Eurosport – sia su quelle on-demand e GCN+ (canale “ciclismo”).

Al di là dei confini europei, trasmissione live su JSports in Giappone. In tutti i Paesi dell’Africa sub-sahariana, la copertura sarà garantita da Supersport, mentre in America Latina si potrà seguire la classica più antica del mondo su DirectTV.