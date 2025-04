Ciclismo – Bazr, premium partner del #TotA2025, firma la maglia dell’atleta più combattivo.

Il ciclismo non celebra storicamente soltanto chi taglia per primo il traguardo, ma anche chi accende la corsa, chi ci prova anche quando nessun altro osa. È alla categoria dei fuggitivi, dei corridori combattivi, che anche quest’anno il Tour of the Alps dedica una maglia speciale. Un riconoscimento che in vista della 48.esima edizione (21-25 aprile) si veste di nuova energia grazie alla sponsorizzazione di Bazr, un’app innovativa che coniuga shopping online e influencer marketing, permettendo agli utenti di scoprire e acquistare prodotti durante le dirette dei content creator.



Ci sono la firma e lo stile di Alé Cycling sulla nuova divisa Bazr ‘Breakaway King’, così come su tutte le altre maglie di leader del Tour of the Alps. La divisa si presenta con una elegante colorazione nera e dettagli bianchi e gialli che richiamano i colori di Bazr. Il corridore più coraggioso del Tour of the Alps, quello che avrà percorso il maggior numero di chilometri in fuga nel corso della gara a tappe, sarà premiato giorno per giorno sul palco al termine della corsa.



Nel 2024, la speciale graduatoria è stata conquistata da Simon Pellaud. Lo svizzero andò a un passo dalla vittoria in occasione della seconda tappa con arrivo a Stans, vinta da un altro atleta che di fughe a lunga gittata se ne intende, il friulano Alessandro De Marchi. Il portacolori della Jayco-AlUla è uno degli indiziati per aggiudicarsi la maglia Bazr ‘Breakaway King’ nell’edizione di quest’anno.

”Siamo orgogliosi di affiancarci al Tour of the Alps, una manifestazione che incarna i valori di sfida, bellezza e connessione con il territorio. La maglia speciale a noi dedicata rappresenta un simbolo concreto della nostra visione condivisa: celebrare la dinamicità, l’identità e l’eccellenza. Insieme pedaliamo verso un futuro fatto di storie autentiche e nuove prospettive”, ha dichiarato il founder di Bazr, Simone Giacomini.

“È bello accogliere una piattaforma innovativa come Bazr tra i Premium Partner del Tour of the Alps e come sponsor della maglia della combattività, un riconoscimento che fa parte della storia del nostro sport e che ci consente di celebrare chi infiamma la corsa sin dai primi chilometri”, il commento del General Manager del Tour of the Alps, Maurizio Evangelista. – “La partnership con Bazr è inoltre un chiaro segnale di quanto la collaborazione sempre più strutturale con Infront stia riuscendo nel suo intento di creare sinergie e opportunità per il nostro evento anche al di fuori del mondo del ciclismo e dello sport in generale”.



“L’accordo con Bazr dimostra come il Tour of the Alps sia oggi una piattaforma in grado di attrarre brand innovativi, capaci di parlare a un pubblico giovane, dinamico e digitale. Il valore di questa maglia speciale va oltre l’aspetto sportivo: è un modo per premiare il coraggio, la creatività e la voglia di mettersi in gioco, valori che condividiamo pienamente anche come Infront. Siamo felici di accompagnare il Tour of the Alps in un percorso che unisce tradizione e nuove visioni, rendendolo sempre più attrattivo per realtà al passo coi tempi’’ conclude Stefano Deantoni, Marketing Director di Infront Italy.



LE TAPPE

Lunedì 21 Aprile 2025 Tappa 1: San Lorenzo Dorsino – San Lorenzo Dorsino, 148,5 Km, 2.750 mt di dislivello. Difficoltà: **

Martedì 22 Aprile 2025 Tappa 2: Mezzolombardo – Vipiteno-Racines, 178 Km, 3.750 mt di dislivello. Difficoltà: ***

Mercoledì 23 Aprile 2025 Tappa 3: Vipiteno-Racines – San Candido, 145,5 Km, 2.750 mt di dislivello. Difficoltà: **

Giovedì 24 Aprile 2025 Tappa 4: Sillian – Obertilliach, 162,7 Km, 3.200 mt di dislivello. Difficoltà: ****

Venerdì 25 Aprile 2025 Tappa 5: Lienz – Lienz, 112,2 Km, 2.400 mt di dislivello. Difficoltà: ***