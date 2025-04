Merchandising – Il Milan presenta la Women’s Collection.

AC Milan ha svelato la sua prima Women’s Collection, una linea d’abbigliamento esclusiva dedicata al pubblico femminile che segna una svolta nel percorso stilistico del club.

La collezione rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza e spirito sportivo, tradizione e innovazione, reinterpretando i valori del club in una chiave nuova e raffinata. Ogni capo è stato pensato per le donne che vivono il Milan come uno stile di vita, dentro e fuori dal campo.

Composta da sette capi esclusivi, la Women’s Collection trae ispirazione dall’estetica senza tempo dei country club, con un twist moderno che la rende versatile e distintiva. Il colour palette è dominato da una delicata tonalità off-white, impreziosita da dettagli dark red e black, mentre il logo, ispirato alla versione storica del 1899, richiama l’heritage del club e della città di Milano. Il risultato è una collezione dal fascino rétro, perfetta per chi ama un’eleganza raffinata e senza tempo.

L’idea nasce dalla volontà di abbracciare una community milanista sempre più ampia e coinvolta nel mondo rossonero, proponendo un concept che celebra l’identità femminile attraverso un design sofisticato e contemporaneo. Una collezione in linea con la visione del Club che crede ed investe nel talento femminile, dentro e fuori dal campo, che promuove e sostiene i temi di uguaglianza di genere e inclusione.

Valerio Rocchetti, E-commerce, Retail and Merchandising Director di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare la nostra prima collezione pensata e realizzata per il pubblico femminile. Questo lancio rappresenta una nuova tappa del percorso di evoluzione del mondo retail rossonero che, negli ultimi anni, ha intrapreso una trasformazione importante. La nuova capsule collection non solo arricchisce l’offerta del nostro brand, ma si inserisce perfettamente in una strategia mirata a consolidare ulteriormente il posizionamento del Milan a livello globale. Con questa collezione vogliamo offrire alla nostra fanbase femminile una linea di prodotti che celebra la loro appartenenza a una realtà che è simbolo di eccellenza, tradizione e modernità”.

La Women’s Collection risponde all’interesse crescente del pubblico femminile nei confronti del calcio in Italia e, in particolare, per il Club rossonero. Un’audience che è protagonista nei match della Prima squadra femminile rossonera, con circa il 52% delle presenze totali alla Puma House of Football, ma che è fortemente cresciuta anche nei match casalinghi della Prima Squadra maschile a San Siro: attualmente rappresenta il 12% degli abbonati, con un incremento del 3% rispetto alla stagione precedente, e il 21% delle vendite di biglietti singoli, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo trend, inoltre, si riflette anche nel mondo digital, con un aumento del 28% delle iscrizioni femminili a MyMilan e nel mondo e-commerce, con un incremento del 62% degli ordini da parte del pubblico femminile.

La collezione è stata presentata in anteprima durante un esclusivo catwalk in Terrazza Martini, all’interno del contesto della Milano Design Week 2025. (fonte: AC Milan)