(di Lorenzo Vulpis) – Il centrocampista del Real Madrid e capitano della Croazia, Luka Modrić, ha acquisito una quota minoritaria nel Swansea City Association Football Club (SCAFC), club gallese (nella foto in primo piano il logo societario) attualmente militante nella Championship inglese. A 39 anni, il campione croato ha deciso di investire nel futuro del calcio, affiancando gli attuali proprietari americani Andy Coleman, Brett Cravatt e Jason Cohen. La percentuale esatta della sua partecipazione non è stata divulgata, ma la mossa segna il suo ingresso ufficiale nel mondo della proprietà calcistica (la squadra attualmente è stabilmente a metà classifica in 12ima posizione).

Modrić ha espresso entusiasmo per l’opportunità di contribuire alla crescita del club, lodando l’identità forte di Swansea, la passione dei suoi tifosi e l’ambizione di tornare ai massimi livelli del calcio inglese. Nonostante l’ingresso nel mondo dirigenziale, l’ex Pallone d’Oro (vinto nel dicembre 2018) ha confermato l’intenzione di proseguire la sua carriera da calciatore, con l’obiettivo di partecipare al Mondiale 2026 (si giocherà negli States, in Canada e in Messico) con la nazionale croata e di prolungare il suo attuale contratto con il Real Madrid.

Il club gallese, che ha trascorso sette stagioni consecutive in Premier League tra il 2011 e il 2018, sta attraversando un periodo di rinnovamento sotto la guida dell’allenatore ad interim Alan Sheehan, che ha ottenuto 17 punti in nove partite e si candida per il ruolo a tempo pieno. L’ingresso di Modrić nel capitale del club è visto come un segno di fiducia nel progetto e un’opportunità per aumentare la visibilità internazionale di Swansea .​ Al momento, non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell’investimento di Luka Modrić nel Swansea City. Fonti ufficiali e media affidabili, come The Times , riportano che l’operazione riguarda l’acquisizione di una quota minoritaria nel club gallese, ma senza specificare l’importo esatto dell’investimento. Nel frattempo Modric è stato utilizzato per una promozione speciale dedicata ai tifosi più “caldi” del club, che potranno ricevere una maglia della squadra firmata direttamente dal campione croato.