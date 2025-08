Analisti prevedono Solana a 450 dollari grazie al GENIUS Act, mentre la ICO di Snorter vola sopra i 2,6 milioni

L’approvazione del GENIUS Act rilancia Solana, spinta da stablecoin, ETF e narrativa DeFi. In questo contesto emerge Snorter ($SNORT), meme coin utility su Solana, con prevendita attiva oltre 2,6 milioni $ e strumenti avanzati di trading decentralizzato.

L’approvazione del GENIUS Crypto Act da parte del Congresso USA ha riacceso l’entusiasmo sul mercato crypto e in particolare su Solana (SOL). Attualmente scambiato attorno ai 175 dollari, l’asset ha recentemente tentato di superare la resistenza dei 200 dollari, toccando un picco di 203 dollari prima di correggere verso quota 170 dollari.

Secondo Sean Farrell di Fundstrat, questa nuova cornice legislativa può diventare un catalizzatore strutturale per SOL. Il motivo? Il GENIUS Act favorisce lo sviluppo delle stablecoin, semplificandone l’emissione e l’integrazione nei mercati tradizionali. L’aumento della domanda di stablecoin, nota per alimentare l’attività DeFi, potrebbe riversarsi a cascata anche su chain performanti come Solana.

“ETH continua a salire, e SOL si riprezza di conseguenza”, osserva Farrell, che prevede anche l’arrivo degli ETF su Solana entro la fine del 2025. Questi strumenti potrebbero innescare flussi istituzionali significativi, accompagnati da funzionalità come lo staking su ETF. Se realizzato, un tale scenario porrebbe le basi per un nuovo massimo storico.

Solana dopo FTX: una resilienza da +2.000%

Dopo il crollo di FTX nel 2022, Solana fu dichiarata “morta” da gran parte degli investitori istituzionali. Eppure, l’asset è passato da meno di 10 dollari a oltre 200 dollari, registrando una performance del +2.000% in meno di tre anni.

Questo rimbalzo ha posizionato Solana come uno degli ecosistemi Layer-1 più resilienti e competitivi sul mercato, con una ripresa costante dei volumi, sviluppatori attivi, e un aumento dell’attività on-chain. Il trend rialzista di Ethereum, l’approvazione degli ETF e il contesto regolatorio più chiaro rappresentano venti favorevoli che potrebbero sostenere un’ulteriore espansione nel 2025.

Tuttavia, l’eventuale correzione di Bitcoin, attualmente in fase di consolidamento attorno ai 116.000 dollari, potrebbe impattare a breve anche su SOL. Ma se ETH dovesse continuare a guidare il rally, Solana è destinata a seguire il flusso con un effetto leva (“beta”) superiore alla media del mercato.

Stablecoin, ETF e narrativa DeFi: Solana torna al centro dello scenario

Lo slancio normativo statunitense, con il GENIUS Act, la legge CLARITY e l’Anti-CBDC, sta riportando al centro della scena la narrativa delle stablecoin e della finanza programmabile. Questi elementi sono fondamentali per Solana, che da tempo punta su settlement ad alta velocità e fee bassissime.

In un contesto dove le stablecoin diventano sempre più integrate nei circuiti istituzionali, l’infrastruttura tecnica di Solana si conferma una delle più adatte per gestire volumi elevati in tempo reale. L’arrivo degli ETF non farà che aumentare la visibilità dell’asset, creando una nuova domanda strutturale da parte di fondi e investitori professionali.

Per Solana, questo potrebbe tradursi in flussi istituzionali, stablecoin mainstream e ETF approvati nel 2025.

In parallelo, progetti emergenti come Snorter ($SNORT) sfruttano l’hype dell’ecosistema Solana per offrire nuovi strumenti da trading decentralizzato, con una narrazione potente e una community in crescita. Tra fondamentali forti e nuove frontiere speculative, agosto potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova fase rialzista per SOL e i suoi satelliti.

Il token $SNORT è una meme coin utility, con funzionalità da trading bot Telegram, ed è disponibile in prevendita sul sito ufficiale di Sorter, avendo già già raccolto quasi 3 milioni di dollari in prevendita.

Snorter consente swap sub-secondo, protezione MEV, copy trading e sniping con commissioni ridotte fino allo 0,85% (le più basse del settore) ed è pronto per l’integrazione multichain con Ethereum, Solana, Polygon e Base.

La sua interfaccia all-in-one, la dashboard professionale e le funzionalità da bot AI-integrato per crypto trading lo rendono un ibrido perfetto tra viralità meme e utilità reale, molto apprezzato in questa fase di mercato ad alta volatilità.

Il token $SNORT è attualmente acquistabile in prevendita al prezzo di 0,0999 dollari, con un meccanismo di prezzo crescente ogni 48 ore, spingendo l’interesse speculativo. In un momento in cui Solana torna protagonista, Snorter rappresenta una crypto potenzialmente esplosiva sull’ecosistema, con un posizionamento unico tra meme coin e strumenti di trading.

