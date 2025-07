I ritiri pre-campionato delle 20 squadre del campionato di Serie BKT.

Manca circa un mese e mezzo all’inizio della Serie BKT 2025/2026, ma le squadre sono pronte a ripartire, con alcune già al lavoro, in vista della prossima stagione con i consueti ritiri pre-campionato.

Nove le regioni che hanno iniziato ad ospitare i club e continueranno a farlo fin verso i primi di agosto con il Trentino-Alto Adige che si conferma anche per quest’anno la località preferita, scelta da Catanzaro, Mantova, Spezia, Südtirol e Carrarese. Nel dettaglio, i giallorossi si dirigeranno a Spiazzo-Pinzolo (TN) dal 15 al 27 luglio, mentre i virgiliani andranno in Val di Sole, precisamente a Mezzana (TN) dal 14 al 27 luglio. Lo Spezia conferma Santa Cristina Valgardena (BZ), meta che vedrà i bianchi a lavoro dal 17 al 31 luglio. Il Südtirol non cambia, scegliendo ancora una volta la Val Ridanna (BZ) dal 13 al 26 luglio. La Carrarese svolgerà la seconda parte del proprio ritiro presso il Campo Sportivo Comunale di Castelvecchio Caldaro (BZ) dal 28 luglio all’8 agosto. La prima parte avverrà invece a Pontremoli (MS) in Toscana dal 15 al 25 luglio. Toscana scelta anche dall’Empoli che ha preferito rimanere in casa per la propria preparazione che inizia oggi al Centro Sportivo di Monteboro (FI).

Molto gettonato anche l’Abruzzo, regione che vedrà protagoniste Bari, Juve Stabia e le neopromosse Avellino e Pescara. I biancorossi si ritroveranno nuovamente a Roccaraso (AQ) dal 16 al 29 luglio, mentre il precampionato delle vespe prenderà il via domani a Castel di Sangro (AQ) e si concluderà il 20 luglio. I biancoverdi dell’Avellino saranno di scena a Rivisondoli (AQ) dal 13 al 26 luglio, quindi il Pescara che ha scelto il proprio territorio per preparare la nuova stagione: in particolare, lo stadio Mastrangelo di Montesilvano (PE) dal 14 al 29 luglio.

L’Emilia-Romagna gioca in casa con le sue tre squadre che hanno preferito un ritiro a chilometro zero. La Reggiana è già all’opera dal 7 luglio, confermando Toano (RE) come meta fino al 31 luglio. Anche il Modena ha scelto la stessa località della scorsa stagione, ossia Fanano (MO), dal 19 luglio al 3 agosto, così come il Cesena che dal 12 luglio tornerà ad Acquapartita (FC) e vi rimarrà fino al 27 luglio.

Lombardia e Veneto ospitano rispettivamente due società ciascuna. Il Monza ha iniziato la preparazione due giorni fa presso il Centro Sportivo di Monzello (MB), mentre la Sampdoria si recherà a Ponte di Legno (BS) dal 22 luglio al 1° agosto.

Venezia e Padova, invece, hanno optato per la propria terra coi lagunari che si metteranno a lavoro dal 13 al 27 luglio a Falcade (BL). I biancoscudati, invece, daranno il via alle attività dal 12 fino al 26 luglio a Pieve di Cadore (BL).

Concludono il quadro Lazio, Liguria e Valle d’Aosta, con una squadra a testa. Frosinone e V. Entella sono rimaste nella propria regione, coi ciociari che si recheranno al Terminillo (RI) dal 20 luglio all’8 agosto e i biancocelesti a Tavarone (SP) dal 9 luglio al 2 agosto. Il Palermo percorrerà invece tutta l’Italia da sud verso nord per giungere nella località di Saint Vincent-Chatillon, dove i rosanero effettueranno la preparazione dal 13 luglio al 1° agosto. (fonte: Lega B)