Cepsa (sleeve sponsor) e Genoa CFC ufficializzano la partnership per la stagione sportiva 2024/25

La multinazionale spagnola leader mondiale nel settore energetico e chimico, attiva con propri insediamenti in quindici nazioni e tra i maggiori player per i processi di transizione energetica, è il nuovo Sleeve Sponsor del club ligure.

“E’ un onore accogliere nel pool di sponsor un’impresa di dimensioni mondiali come Cepsa, con cui condividiamo l’idea di futuro e le progettualità di sviluppo per l’eco-sistema”, è il benvenuto di Flavio Ricciardella, Chief Operating Officer del Genoa. “Siamo felici di ricevere questo testimone in tema di sponsorizzazioni sportive, dopo i trascorsi di Cepsa in svariate manifestazioni sportive di carattere internazionale”.

“E’ per noi un privilegio poter intraprendere questa collaborazione con il Genoa CFC, la più antica squadra di calcio in Italia e al contempo un esempio di innovazione e che pone molta attenzione all’ambiente”, è il saluto di Luca Veroli, General Manager Cepsa Italia. “Grazie a questa partnership speriamo di dare ancora più risalto a tutti i cambiamenti che una Società come Cepsa sta portando avanti per continuare a essere leader mondiale anche nella nuova transizione sostenibile”.

Il logo debutterà sulle maniche delle maglie home della prima squadra maschile, a partire dagli esordi stagionali in Coppa Italia e in Serie A, per poi essere rappresentato sulle altre divise in dotazione, nei modelli ufficiali away e 3rd. La valorizzazione della partnership con Cepsa sarà suggellata, nelle partite trasmesse sul territorio nazionale ed estero, mediante le facilities di corporate hospitality e promo-pubblicitarie negli eventi sportivi allo stadio Ferraris.

Cepsa è un’azienda leader a livello internazionale nella mobilità sostenibile e nell’energia, con una solida esperienza tecnica e un’esperienza di più di 90 anni. Prima società petrolifera privata fondata in Spagna nel 1929 e nel 1930, è il primo supplier iberico di carburante marittimo. La branch chimica gioca un ruolo fondamentale nell’introduzione dei paradigmi di rinnovamento e delle nuove opportunità attese nel mondo. I processi di innovazione sono finalizzati a garantire la sostenibilità della filiera produttiva e la certificazione della qualità dei prodotti, attraverso anche un’economia circolare per l’ottimizzazione di un uso delle risorse equo ed efficiente”.