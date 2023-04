Caso plusvalenze Juventus: tutto da rifare. Tolti i 15 punti di penalizzazione

“Caso plusvalenze Juventus“: servirà una nuova valutazione sulla sentenza ed i tempi per il giudizio (a cui sarà chiamata la Corte d’appello federale) non saranno superiori ai 45 giorni. Praticamente in parallelo con la 38ima giornata del campionato (in scadenza il prossimo 4 giugno).

Una nuova riunione sarà fissata dall’organismo federale a 15 giorni dal ricevimento delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni (ha 30 giorni massimo per pubblicare le motivazioni del dispositivo in oggetto).

Nel frattempo la Lega Serie A ha ufficializzato sul suo portale ufficiale la nuova classifica rinviando alla giustizia federale la nuova valutazione sul -15 di penalizzazione. La Juve, pertanto, torna terza, a 59 punti dietro la Lazio (61), ma davanti alla Roma (56). Esce, per il momento, dalla zona Champions, il Milan (al quarto posto provvisorio).