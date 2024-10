Caos multe “salate” per parcheggi stadio. Di Cintio (Lista Pezzotta) chiede immediato incontro con la sindaca di Bergamo

Caos multe “salate” allo Gewiss Arena di Bergamo. Di Cintio (Lista Pezzotta) chiede immediato incontro con la sindaca e l’ assessore alla mobilità per risolvere il problema. Un tempo ci si recava allo stadio per sostenere la squadra del cuore e per divertirsi tutti insieme. Oggi invece c’è anche la sorpresa della multa, da ben 60 euro, che centinaia di tifosi dell’Atalanta subiscono per la mancanza di parcheggi disponibili in occasione delle partite. Per non parlare della viabilità congestionata che influisce sulla “qualità della vita” non solo dei tifosi nerazzurri, ma anche e soprattutto dei residenti della zona. Da qui l’assurdità di essere obbligati a pagare un “biglietto aggiuntivo” (la multa per divieto di sosta) per aver scelto di recarsi in auto al Gewiss Stadium. Una situazione grottesca, per non dire imbarazzante, che mette a nudo la palese mancanza di programmazione, oltre che di visione politica, da parte delle autorità competenti. Tutto questo perchè, nei mesi che hanno portato poi alla ristrutturazione dell’impianto che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta, nessuno in Comune si è chiesto come i tifosi potessero parcheggiare senza incorrere in multe ingiuste per divieto di sosta. Ricordiamo tra l’altro che l’Atalanta tra campionato, Champions League e Coppa Italia scende in campo, mediamente, ogni tre giorni. Se per poche auto parcheggiate davanti a passi carrali o in posizioni di forte intralcio, la maggior parte sono in posti in cui era stata sempre tollerata la sosta, come ad esempio via Legrenzi dove non si pregiudica né l’accesso ad abitazioni né il passaggio di pedoni. Di fronte alle centinaia di multe comminate dalla Polizia Locale ci troviamo costretti a contestare questo “metodo medievale” di imposizione della gabella, che nasce però da una mancanza di programmazione dell’attuale Governo della città. I tifosi non sono e non saranno mai il nuovo bancomat per rimpinguare il bilancio della municipalità, anche perchè le politiche urbanistiche e di viabilità competono all’attuale Giunta, certamente non al tifoso medio dell’Atalanta. Chiediamo pertanto un incontro con la sindaca Carnevali e la società Atalanta Bergamasco per trovare delle soluzioni a vantaggio dei cittadini travolti da questo “mare” di sanzioni. Come Lista Civica non possiamo restare in silenzio di fronte a questo disastro che si sta abbattendo sui tifosi dell’Atalanta (e non solo) e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno urgente con diverse proposte sulle quali la maggioranza, nella seduta di lunedì 21 ottobre, ha scelto di temporeggiare. E ora capiamo il motivo, visto che nei prossimi giorni sono previste altre due partite casalinghe (sabato 26 con il Verona e mercoledì 30 con il Monza): fare cassa. – ha dichiarato Cesare Di Cintio (consigliere comunale Lista Pezzotta Sindaco).