Cresce la presenza dei club italiani in Asia. Marketing leva per la internazionalizzazione dei brand

Anche se con un pò di ritardo i club di calcio italiani iniziano a guardare, con interesse, ai mercati esteri (a partire dall’Asia), dove è crescente la passione per il calcio (soprattutto quello europeo). L’obiettivo è generare nuove fonti di ricavi per provare a ripartire di slancio in vista della prossima stagione. Investimenti digitali, aperture di filiali commerciali o ancora attivazioni di regional partnership, sono solo alcune delle vie esplorate per crescere in notorietà e business.

Il marchio AC Milan rafforza la presenza all’interno del mercato cinese attraverso l’apertura di una nuova sede a Shanghai insieme alla firma di una partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva specializzata in Cina nell’avviamento allo sport. Un’operazione di chiaro respiro internazionale che dovrebbe far conoscere il progetto “AC Milan Academy” nel paese asiatico.

Oltre a ciò, sempre attraverso il supporto di PacificPine Sports, il club rossonero ha iniziato a investire per intercettare la prossima generazione di tifosi e calciatori presenti sul territorio cinese. La nuova collaborazione prenderà ufficialmente il via nella città di Shenzhen, moderna metropoli nel sud-est della Cina, dove verrà aperta la prima “AC Milan Academy”. In una fase successiva verranno inaugurate nuove Academy e centri sportivi in altre località della Cina continentale.

Il progetto formativo coinvolgerà attivamente il target under 18, con un focus specifico sul movimento di base, giocando, tra l’altro, un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni.

Tre partner asiatici per la Juve

Ariston, Raffles e Dashing sono i tre regional partner della Juve, tutti attivi in Asia a livello di business. RafflesFamily Office (RFO), multi-family office con base a Hong Kong, per i prossimi tre anni sarà sponsor dei bianconeri nei territori della Grande Cina e Singapore (garantendo servizi di lungo termine ai suoi clienti e, più in generale, al target delle famiglie). Ariston, il brand più internazionale di Ariston Thermo, tra i leader nell’industria del comfort termico ha annunciato la firma di una partnership sul territorio cinese, a partire dallo scorso mese di gennaio.

Dashing (brand del protfolio WIPRO, specializzato in prodotti per la cura del corpo), si muoverà esclusivamente in Malesia e Brunei. Un accordo pluriennale che permetterà alla Juventus di creare esperienze, attivazioni e prodotti, così da avvicinare il pubblico degli appassionati di calcio presenti in questi due mercati. E di recente sempre i bianconeri sono sbarcati su TMall.

L’Udinese calcio sbarca su Weibo e Douyin

Continua la strategia di internazionalizzazione del brand Udinese calcio anche grazie all’utilizzo dei canali digital. Dopo aver raggiunto i 15 milioni di follower su tutte le piattaforme social (a poche settimane, tra l’altro, dal lancio del profilo su “Tik Tok”), l’Udinese calcio è sbarcata in Cina aprendo un account sui due più popolari social network nazionali: Weibo e Douyin. Il lancio ha visto la presenza di calciatori del calibro di Okaka, Arslan e Nuytinck impegnati a interagire con i tifosi residenti sul territorio cinese.

Il marchio Udinese è conosciuto in tutto il mondo grazie all’arrivo, a Udine (negli ultimi 30 anni) di grandi campioni. Oltre 26 anni consecutivi nella massima serie, partecipazione a Champions League ed Europa League, hanno ulteriormente aumentato la notorietà del club all’estero.

La presenza di Udinese sulle principali piattaforme digital rappresenta un veicolo per la promozione della Dacia Arena e della Regione Friuli Venezia Giulia come destinazioni turistiche, ma, allo stesso tempo, consente anche la creazione di ulteriori opportunità di marketing, comunicazione e business per i partner del club.