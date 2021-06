CALCIO: LA J1 LEAGUE SBARCA SU SONY PICTURES NETWORKS IN INDIA

La J1 League ha cercato attivamente di espandere la sua influenza internazionale e aumentare la sua portata di trasmissione, in particolare in Asia. L’accordo siglato con SPN porterà la J.League, dunque, ad essere trasmessa in oltre 60 territori in tutto il mondo.

La scorsa stagione, invece, il campionato è stato trasmesso in 31 paesi e regioni, vedendo un aumento del numero di telespettatori, in particolare in Cina e Thailandia ed è stata trasmessa anche attraverso reti in Indonesia tramite K-Vision e nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) tramite Dubai Sports.

Sony Pictures Networks è un’emittente interamente controllata dalla Sony Corporation, la nota multinazionale conglomerata giapponese fondata nel 1946 con sede a Tokyo. Come risaputo, Sony si concentra principalmente sull’elettronica di consumo, sui videogiochi, intrattenimento e servizi finanziari.