Emma Villas Aubay Siena, presentate la prima e la seconda maglia gara

Presentate, nei giorni scorsi, la prima e la seconda maglia della Emma Villas Aubay Siena per la stagione agonistica 2020/2021 (il 1° novembre in casa il team toscano di A2 maschile affronterà “Rinascita Logonegro”). Il team biancoblu ha svelato i nuovi kit da gara in casa e da trasferta, ancora una volta targati Macron.

“Abbiamo puntato ad un’identità forte senza mai perdere di vista le nostre origini e la nostra bandiera – commenta Chiara Li Volti, responsabile comunicazione del team senese –. La prima maglia, destinata alle partite casalinghe, torna ad essere bianca con dettagli blu navy. Per la maglia da trasferta invece siamo stati guidati da un desiderio di innovazione nella scelta di un colore verde militare con dettagli arancio che emerge da una texture grunge che viene ripresa anche in alcuni elementi della prima maglia. La volontà è stata quella di reinterpretare l’identità del club rispettando lo stile minimal e l’eleganza a cui siamo soliti puntare. La citazione che dà il titolo alla nostra campagna marketing, ‘Great moments are born from great opportunity’, è tratta dal film Miracle del 2004 ed è uno dei discorsi sportivi più noti e amati nel cinema e dagli amanti delle grandi sfide. Il ringraziamento più importante va a tutti i Jersey Sponsor, e non solo, che trovano posto sulle nostre maglie e ci accompagneranno in questa stagione. In un momento storico così complesso il loro supporto diventa per il club ancora più motivo di orgoglio e di gratitudine”.

Aubay continuerà ad essere title sponsor anche nella prossima stagione sportiva. Soddisfatto Paolo Riccardi, presidente di Aubay Italia, realtà che da tempo sostiene e supporta il progetto biancoblu, che dichiara: “Viene confermato un forte radicamento sul territorio ed assoluta condivisione di un sano progetto sportivo dalle grandi ambizioni. Forza ragazzi! Finalmente ripartiamo!”.