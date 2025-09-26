All newsAltri eventiAltri impiantiCalcioCalcio.InternazionaleEuro2032Eventihome pageIstituzione e AttualitàOsservatorio PoliticoParlamento e GovernoSport.BusinessStadi di calcio

Calcio: Euro2032 – L’ing. Massimo Sessa proposto da Abodi (MinSport) come Commissario Straordinario Stadi.

26 Set 2025 Massimo Lucchese
0 0 0

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell’Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinarioper gli stadi al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per l’acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Successivamente, come indicato nella norma, la nomina sarà sottoposta al parere dalle Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione. 

L’Ing. Sessa, che avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032, vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente Generale del MIT e attualmente è Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

Previous post

L'impianto dell'Eintracht Francoforte è una vera e propria “cittadella” del marketing. L’obiettivo è ingaggiare prima del match l’intera fan base.

Next post

This is the most recent story.

Massimo Lucchese

Massimo Lucchese