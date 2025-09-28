Diritti tv – La Frecciarossa Supercoppa 2025 su LBATV, SkySport e Cielo.

La Frecciarossa Supercoppa 2025, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre all’Unipol Forum di Assago, sarà visibile con le seguenti modalità.

LBATV: semifinali visibili gratuitamente sia per chi ha già sottoscritto uno dei pacchetti di abbonamento alla piattaforma sia per chi si è registrato gratuitamente. La finale sarà invece disponibile solo per chi avrà sottoscritto uno dei pacchetti a pagamento della piattaforma.

SKY SPORT: su Sky Sport Basket saranno disponibili sia le semifinali che la finale, mentre Sky Sport Uno trasmetterà la prima semifinale tra Dolomiti Energia Trentino e Germani Brescia e la finale.

CIELO: Semifinali e finale saranno visibili sul canale 26 del digitale terrestre.