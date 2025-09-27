All newsAltri eventiAziendeCalcioCalcio.InternazionaleDiritti di immagineDiritti TelevisiviEconomia E PoliticaSerie A - Serie BSport Business

Dichiarazione di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia in merito all’operazione GOTHA II 

27 Set 2025 Redazione
“Ringraziamo le Autorità e le Istituzioni coinvolte per l’impegno che stanno profondendo e che ci auguriamo continui. Gli sviluppi dell’operazione GOTHA del 2022 confermano una realtà inequivocabile: la pirateria non è un fenomeno marginale, ma un sistema criminale radicato e diffuso su larga scala.

Pur considerando solo una porzione del fenomeno, l’operazione ha rivelato che ogni mese vengono sottratti alla nostra industria 30 milioni di euro, pari a 360 milioni all’anno, con oltre 900.000 utenti potenzialmente coinvolti che potrebbero essere identificati, come già sta accadendo per altre operazioni.

La pirateria continua a erodere il valore dei diritti sportivi, ostacolando lo sviluppo e la crescita del settore.”

