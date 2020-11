BYBIT NUOVO INTERNATIONAL CHAMPION PARTNER DEL BORUSSIA DORTMUND

(di Daniele Caroleo) – Il Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, società calcistica meglio nota come Borussia Dortmund e partecipante alla 1. Fußball-Bundesliga, ha recentemente ampliato ulteriormente le proprie partnership internazionali annunciando l’accordo pluriennale sottoscritto con “Bybit“, piattaforma asiatica operante sul mercato delle criptovalute.

L’azienda, fondata nel 2018, diventa per tanto il nuovo “International Champion Partner”del club tedesco. Bybit è un portale, tecnologico e innovativo, in rapida crescita a livello globale per quanto riguarda il trading online. Con una media di circa 3 miliardi di dollari di transizioni quotidiane, l’azienda è diventata, con il trascorrere del tempo, uno degli attori principali nel settore dei Bitcoin. Al momento non sono stati resi noti i termini dell’accordo, ma il marchio Bybit ha già fatto il suo esordio ufficiale al fianco del Borussia Dortmund in occasione della partita di cartello di questo fine settimana contro il Fußball-Club Bayern München.

La partnership tra il BVB e Bybit si colloca in un contesto strategico specifico di marketing del club giallonero, volto ad ampliare la propria presenza nel territorio asiatico e ad abbracciare sempre più collaborazioni con partner tecnologici ed innovativi.