Brasile: l’Allianz Parque trasformato in un drive-in cinema 

L’emergenza Coronavirus sta modificando gli assetti e le funzioni di molti stadi di calcio, spesso convertiti per non perdere opportunità commerciali. È il caso dell’impianto del Palmeiras, squadra di Serie A del campionato brasiliano. Nei prossimi mesi l’Allianz Parque (impianto polivalente con 55mila posti a sedere), ad esempio, verrà trasformato in un drive-in cinema. In attesa della ripartenza della massima serie verdeoro, il direttore marketing e innovazione dell’impianto, Márcio Flores, ha deciso di trasformare lo stadio in un’arena, lanciando appunto l’idea del cinema all’aperto.

Il progetto, ribattezzato “Arena Sessions”, si focalizzerà su sessioni di cinema, concerti e conferenze, che potranno essere visti e seguiti comodamente all’interno dei propri veicoli, rispettando le norme di sicurezza stabilite dalle autorità sanitarie.

Il progetto in esame non ha ancora ricevuto la licenza, tuttavia l’idea è di essere operativi già alla fine di questo mese o al massimo di giugno. La capacità prevista, all’interno della struttura sportiva, è di 300 mezzi per sessione. Il prezzo del biglietto potrà variare in base allo spettacolo e alla tipologia della vettura in sosta (con un prezzo compreso tra i 16 e i 25 euro). Il cinema all’aperto, progettato dal club brasiliano, offrirà anche l’opportunità di ordinare il cibo direttamente dall’auto (attraverso un’app specifica).

Nell’attuale fase d’emergenza, il Palmeiras intende creare intrattenimento, congiuntamente alla volontà di raccogliere fondi per le persone maggiormente colpite in questo periodo di isolamento obbligatorio.