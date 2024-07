Bolla (presidente Valdo): Da due anni siamo nel mercato delle sponsorizzazioni calcistiche (con AS Roma e Federcalcio).

Prossimo obiettivo la crescita all’interno del mercato USA e il Mondiale di calcio del 2026 (in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico).



(di Valerio Vulpis) – Il brand Valdo è un nome di primo piano della produzione spumantistica italiana. Una cantina della Valdobbiadene con radici consolidate nel suddetto territorio, attiva sui mercati dal 1926, su impulso del fondatore Sergio Bolla. In queste due ultime stagioni l’azienda vinicola veneta ha scelto di entrare prepotentemente nelle sponsorizzazioni sportive (con un particolare focus nel mondo del calcio). Ne abbiamo parlato con il presidente Pierluigi Bolla (nella foto in primo piano), da sempre punto di riferimento di questa realtà.

“Come Valdo siamo storicamente vicini al mondo dello sport anche sotto il profilo personale. Per primo, ad esempio, ho sempre praticato sci a livello agonistico e lo stesso potrei raccontare analizzando le passioni sportive dei miei famigliari più stretti. Più in generale, come azienda, sosteniamo diversi tornei di golf da ben due lustri. Un anno fa, poi, abbiamo sfruttato l’opportunità di legarci all’AS Roma, la prima partnership di Valdo nel mondo del calcio…Ci troviamo di fronte ad una società di proprietà di un noto imprenditore statunitense (Dan Friedkin, nda), e, proprio gli Stati Uniti, per diverse ragioni, sono uno dei mercati a cui ci stiamo approcciando con maggiore interesse” lo dichiara a Sporteconomy, il presidente di Valdo, l’imprenditore Pierluigi Bolla. “Già nel primo anno di accordo (in scadenza a fine giugno 2025, nda) abbiamo sfruttato l’opportunità di una tournée dei giallorossi in Giappone per entrare in contatto con diversi stakeholder presenti sul territorio del Sol Levante”.

Valdo è official partner della Roma (con esclusività di settore) in tutti i suoi eventi ufficiali, e, attraverso una partnership di settore, con una azienda del gruppo (il marchio “I Magredi” con sede nel Friuli a nord di Pordenone), è presente, anche con vini bianchi e rossi, all’interno del progetto di catering del club giallorosso.

Da quest’estate poi è anche official partner di “Casa Azzurri”, progetto di ospitalità della Federcalcio in occasione dei grandi eventi come nel caso degli Europei di calcio in Germania (14 giugno-14 luglio). Valdo ha sfruttato (seppure limitatamente a causa dell’eliminazione degli Azzurri nelle ultime ore) questa opportunità, entrando in contatto con tanti addetti ai lavori presenti nel territorio tedesco. L’obiettivo della realtà veneta è confermarsi come partner in vista del Mondiale di calcio del 2026 (si giocherà negli USA, Canada e Messico). La finale dell’evento iridato (in programma in Canada, Messico e Stati Uniti), si giocherà il 19 luglio del 2026 nel MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey (mentre la partita inaugurale sarà organizzata all’interno dello stadio Azteca di Città del Messico).

Gli economics di Valdo sono più che positivi: 80 milioni di euro a livello di valore della produzione (con un Ebitda pari al 7%) e 50% delle vendite soprattutto all’estero. L’importante realtà della Valdobbiadene detiene una quota del 10% del mercato italiano dei prosecchi (in Germania questa quota sale fino al 27%). All’estero i tre mercati principali a marchio Valdo sono Germania (lo sponsor della FIGC ha raggiunto una quota del 26%), Svizzera e Austria.

Discorso a parte merita il mercato nord-americano. Per questa ragione Valdo ha lanciato un progetto articolato in tre fasi.

“Con la famiglia Mondavi (localizzata in California, nella prestigiosa cornice della Napa Valley*), tra le realtà vinicole più interessanti del nostro mercato, abbiamo ideato un progetto di medio-lungo periodo che si svilupperà appunto nei prossimi anni. E’ suddiviso in tre diverse fasi. Nella prima, già conclusa, abbiamo stretto con la famiglia Mondavi un rapporto incredibile di collaborazione. Nella seconda ci sarà una jont-venture paritetica per mettere in piedi una distribuzione dei prodotti di prodotti italiani di alto livello” ha sottolineato Bolla. “Successivamente, nella terza ed ultima fase, nascerà una joint venture per la gestione della produzione negli Stati Uniti…Proprio negli USA, dove siamo comunque presenti da diversi anni, è prevista parte della organizzazione della prossima FIFA World Cup” – ha spiegato Pierluigi Bolla.

* La contea di Napa, in inglese Napa County, è una contea dello Stato della California, negli Stati Uniti localizzata a nord della San Francisco Bay Area. La Napa County è stata una delle prime contee dello Stato della California (creata nel lontano 1850).