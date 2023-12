Blitz della Guardia di Finanza nel mondo delle sponsorizzazioni

Una società considerata tecnicamente “cartiera”, con sede nel modenese, secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, sarebbe stata creata con l’unico scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di altre società (queste sì realmente operanti), tra le quali ci sarebbe, secondo quanto ipotizzato dalla Procura e dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, anche l’Hellas Verona Football Club srl.

Le Fiamme Gialle, nelle ultime ore, si sono recate nella sede del club. La visita è servita per acquisire e sequestrare una serie di documenti contabili: l’ammontare delle fatture emesse a favore del Verona, secondo le indagini della GdF, è di circa 360mil euro.

“Il club, si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha spontaneamente messo a disposizione le proprie risultanze contabili relative ai rapporti con la società emiliana, che consistono nella ricezione di sole tre fatture relative al periodo di imposta di quattro anni fa e di modesto importo”. “La contestazione, si specifica ulteriormente in corso di verifica, potrebbe equivalere a circa 50mila euro” evidenzia l’Hellas. “In ogni caso, si smentisce in maniera categorica che l’oggetto dei documenti fiscali richiesti attenga a contratti di sponsorizzazione, argomento di cui nessuno ha mai parlato“.