BKT si conferma title sponsor della Serie B per i prossimi 3 anni

BKT ancora title sponsor della Serie B confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimo triennio sportivo 2021-2024, a dimostrazione del valore delle sponsorizzazioni a lungo termine. La Lega Serie B riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c’è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre un segnale dell’interesse che riscuote in ambito internazionale il campionato di Serie BKT.

Nel contesto attuale di grande incertezza e difficoltà per il mondo sportivo, la decisione di un partner come BKT di investire a lungo termine nel calcio è sicuramente un segnale incoraggiante. Ed è anche una scelta in linea con l’approccio di BKT alla sponsorizzazione: l’azienda ha infatti saputo cogliere tutto il valore dello sport ed essere una presenza costante per la Serie B. Grazie al lavoro insieme alla LNPB su numerosi progetti e attività si è riusciti a mantenere un rapporto di vicinanza con i tifosi durante tutto l’anno.

Nel 2020 infatti, BKT ha creduto nell’importanza di continuare a comunicare e, con il supporto di Havas SE, ha messo in campo una serie di iniziative in sinergia con l’intero ecosistema di Serie B, coinvolgendo tutti i club, i partner, gli sponsor e gli stessi tifosi.

Proprio i tifosi saranno al centro della nuova sigla della Serie BKT, ideata e sviluppata da Havas SE e che verrà lanciata il 12 febbraio (guarda il teaser). Le grandi emozioni del calcio trasmesse direttamente dai volti dei tifosi.

Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe afferma: “Siamo entusiasti di continuare quest’avventura sportiva. Nelle ultime stagioni abbiamo organizzato molte iniziative coinvolgenti per i tifosi, che ci hanno premiati partecipando in numerosi. Sono trascorsi già tre anni dall’inizio dell’avventura di BKT nel calcio italiano, e fin da subito abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa. Siamo felici anche di aver trovato un partner come Lega B che condivide i nostri valori e con cui siamo in profonda sintonia. Facciamo davvero squadra, specialmente in questo momento.”

Mauro Balata, Presidente Lega Serie B commenta: “L’importanza di avere come Title Sponsor un brand prestigioso e in forte crescita come BKT è la dimostrazione di come la Serie B italiana sia un campionato attrattivo e riconosciuto nella sua dimensione sportiva anche internazionale. Un torneo che ha nella crescita dei giovani e nei processi innovativi le sue caratteristiche principali, valori questi espressi non solo in campo, ma anche nella condivisione con i partner che ci accompagnano nel nostro percorso.”

Stefano Spadini, CEO Havas Media Group dichiara: “Abbiamo lavorato insieme a LNPB e BKT a molteplici attivazioni e, soprattutto alla luce dell’anno appena trascorso, proprio grazie alle diverse iniziative messe in campo siamo riusciti a mantenere un dialogo costante tra Serie BKT e i propri fan, coinvolgendoli e facendoli sentire protagonisti della squadra. Il ruolo consulenziale dell’agenzia è stato quello di affiancare i partner durante il percorso di sviluppo strategico e di comunicazione di LNPB e BKT, contribuendo al rinnovo triennale della Serie BKT che, sono certo, sarà una partnership sempre più strategica.” (fonte: Lega B)

Nell’immagine il frame finale della nuova sigla del campionato della Serie BKT che andrà in onda da domani con l’anticipo della 23a giornata fra Monza e Pisa